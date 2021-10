Cătălin Drulă: Suntem în măgăria asta de situație din cauza lui Florin Cîțu și Klaus Iohannis / Premierul a luat 50 de miliarde să le dea mită electorală primarilor, în loc să dea bani Sănătății (VIDEO)

Cătălin Drulă, vicepreședinte USR, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că președintele Klaus Iohannis și premierul demis Florin Cîțu sunt vinovați de declanșarea crizei politice. Acesta a mai spus că USR a fost singurul partid care și-a asumat responsabilitatea guvernării. PNL și PSD nu au vrut să guverneze, dar n-au vrut nici să lase USR să facă acest lucru, a mai remarcat Drulă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Cătălin Drulă îi acuză pe Klaus Iohannis și Florin Cîțu de declanșarea crizei

„Noi am făcut un gest de responsabilitate – ne-am asumat guvernarea când n-o voia nimeni. La consultările de la Cotroceni n-a propus premier nici PNL, nici PSD. Noi ne-am asumat acest lucru, am mers către PNL și UDMR onest pentru a propune un guvern, nu au vrut, am mers cu un guvern monocolor, am zis: „trecem iarna, votați-ne că ne asumăm”.

Nu am ales o variantă confortabilă, că pentru un partid înseamnă erodare.

Nu vor niciunii să guverneze, n-au vrut nici să guvernăm noi. Am luat act de acest lucru, dar să nu uitm cine a declanșat această criză și de ce suntem în măgăria asta de situație de două luni – Florin Cîțu și Klaus Iohannis.

Nu e niciun motiv rezonabil și normal la cap să fim în acest punct altul decât acea obsesie cu congresul PNL pe care trebui să-l câștige Florin Cîțu. E adevărat, politica n-ar trebui personalizată (…) Problema cu Florin Cîțu e că face rău României, de asta nu-l vrem pe Cîțu, de asta am plecaat din Guvern, că a făcut rău României: a luat 50 de miliarde pe care să le dea mită electorală primarilor, în loc să dea bani Sănătății, și a arătat colega Ioana Mihăilă, sau să dea bani pentru căile ferate”, a declarat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.