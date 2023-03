Cătălin Drulă (USR), dezvăluiri din mandatul său de ministru: Le-am spus textual că am indicii că se întâmplă asta: ”Poate mă îndovediți voi pe mine, sau mor eu cu voi de gât!” / Comparații cu actualul ministru, Sorin Grindeanu (VIDEO)

Cătălin Drulă, președintele USR, fost ministru al Transporturilor, a criticat conducerea CFR Călători pentru declarațiile contradictorii de după produs în Roșiorii de Vede. Acesta l-a criticat și pe actualul ministrul, Sorin Grindeanu (PSD), pentru că practic n-a avut nicio reacție și nici nu pare să ia măsuri pentru a restabili disciplina care lipsește tot mai mult în domeniu.

Drulă l-a mai acuzat pe Gridneanu că și atunci când vorbește, e mai mult ministru-comentator, în loc să explice ce măsuri ia. Drulă a și făcut o comparație între atitudinea lui Grindeanu și ce a făcut el când, pe mandatul său, s-a întâmplat un incident pe calea ferată. Drulă a explicat cum a reușit să se impună, așa încât o vreme s-au văzut schimbări.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Drulă: Grindeanu e complet absent după accidentul feroviar. Conducerea CFR Călători a dat informații contradictorii

Tăcerea ministrului Grindeanu „ascunde incompetență și fugă de răspundere. Dl Grindeanu, l-am văzut în ultimele luni, e un ministru comentator, un ministru surprins de evoluțiile din domeniul pe care ar trebui să-l gestioneze. Acum e și un ministru dispărut, absent. Au trecut două zile de la acest incident care putea fi un accident foarte grav.

Am avut tot felul de de la conducerea CFR Călători, cu un comunicat care, în primă fază, era aproape de Radio Erevan: o față a lovit un pumn, cam așa era… Era un tren care deja deraiase și a frânat un tren CFR Călători, evitând ce era mai rău. În fapt, lucrurile erau mult mai grave: a trecut, se pare, de un semnal pe oprire, de un semafor pe roșu”, a spus Drulă.

Cătălin Drulă, despre problemele de disciplină din CFR

„Ar trebui să ne spună autoritățile care anchetează de ce la CFR Călători a ajuns atât de jos disciplina.

E un buton care, prin apăsare, mecansimcul poate trece peste semnalul roșu, e un sistem care ar frâna trenul de urgență când e depășit semnalul de oprire. Acel buton ar trebui apăsat, teoretic, de câteva ori poate în carieră, hai de 1 – 2 ori pe an în condiții absolut excepționale, de defecțiune.

Din informațiile mele, acest buton de depășire ordonată, de care vorbește șeful CFR Călători, a ajuns să dea mecanicii în el ca-n păcănele. Adică disciplina e total prăbușită. (…)

Cum s-a degradat atât de tare disciplina? Ce măsuri după astfel de… E un principiu de bază în transporturi: după un incident/accident grav, ce măsuri iei ca să nu se mai întâmple? N-am aflata aceste răspunsuri… Care sunt cursurile pe care le urmează, cum sunt concediați cei acre nu respectă aceste reguli?

Sunt cazuri raportate de trenuri care opresc în câmp să urce sau să coboare un coleg, ca și cum ai opri un microbuz pe dreapta, la colțul străzii. Așa ceva e total interzis. Lumea feroviară are niște reguli foarte stricte care, din cauza acestui management defectuos, au ajuns să fie încălcate și să nu existe consecințe”, a continuat fostul ministru al Transporturilor.

Drulă, despre un alt incident din timpul mandatului lui Grindeanu

„A mai fost un incient în mandatul dl Grindeanu. E, de altfel, public pe siteul agifer.ro al autorității, pe linia de aeroport. Două trenuri care, de data aceasta, nu urmau să se izbească unul în spatele celuilalt, ci față în față. În ultimul moment, au văzut mecanicii farurile, era 5 – 6 dimineață, au frânat amândoi de urgență și au reușit să oprească în timp util.

Mereu e și starea infrastructurii. Starea infrastructurii e la pământ, ca să fim limpezi. De exemplu, incidentul pe linia de aeroport a plecat de la o defecțiune a sistemului: un semnal nu s-a putut pune pe verde, trebuiau să plece, era 5 dimienață și au spus ”hai, să-i dăm drumul așa”. Dar a plecat de la o defecțiune tehnică. Starea infrastruturii e groaznică”, a mai susținut Cătălin Drulă.

Banii din PNRR pentru infrastructura feroviară nu sunt folosiți

„În PNRR e o linie de finanțare de un miliard de euro care se adresează exact acestor tipuri de intervenție mai puțin spectaculoase: centralizări electronice, toate aceste sisteme de control automat, semnalizare, refacere de macazuri etc. Zero euro sunt acum atrași din acest miliard. (…)

În toată zona asta de capitalizare umană și materială a sistemului feroviar din PNRR până acum tras vreun euro nu există pe zona feroviară”, a mai acuzat liderul USR.

Cătălin Drulă, dezvăluiri din mandatul său de ministru

Întrebat dacă a simțit ceva presiuni când era ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă a răspuns:

„Am simțit că sunt grupuri de interese pe zona de transportatori feroviari și că au avut o competiție, care a dus prețurile foarte jos, dar și – materialul rulant, starea vagoanelor, a locomotivelor, felul cum sunt plătiți și ce fel de personal e angajat.

Am avut un moment, o coliziune de două trenuri de marfă la Fetești, în mandatul meu. A doua zi, am chemat toți operatorii de călători și de marfă, privați și de stat, am umplut o sală mare la Ministerul Transporturilor, și le-am spus textual că am indicii că se întâmplă asta, asta, asta: ”Poate mă îndovediți voi pe mine, sau mor eu cu voi de gât!”.

Era vorba, să dau exemple, mecanici câte 30 de ore în tură, faptul că izolează mecanismul de autofrână, tot felul de scurtături ale procedurilor sau supraîncărcarea vagoanelor. S-au trimis controale.

Cumva vine și de sus lucrul, dacă ministrul spune ”vreau lucrurile în felul ăsta” și-l sună oamenii care spun: ”sunteți sigur? Că aici dintr-o parte politică sau din alta o să vi se întoarcă în față”. ”Nu, domnule, făceți-le pe bune!”. Se și văd rezultatele… N-am mai apucat să le văd foarte mult că dl Iohannis a avut alte planuri cu acel guvern, dar pe câteva luni s-au văzut”, a mai declarat Cătălin Drulă pentru B1 TV.