Cătălin Drulă (USR): Mihăiță Ursu a fost adus la TAROM de Bode, în 2020. Eu l-am înlocuit pentru că a dat dovadă de o competență limitată. El a fost adus înapoi, după ce eu n-am mai fost la Ministerul Transporturilor (VIDEO)

Cătălin Drulă, președintele USR și fost ministru al Transporturilor, a declarat joi, pentru B1 TV, că Mihăiță Ursu a fost adus la șefia TAROM de către liderul PNL Lucian Bode, ministrul de Interne. Drulă spune că atunci când el a ajuns la Transporturi a încercat să lucreze câteva luni cu Ursu, dar l-a înlocuit după ce a constatat că are o „competență limitată”. Numai că Sorin Grindeanu (PSD), actualul ministru al Transporturilor, a avut grijă, anul trecut, să-l aducă din nou pe omul lui Bode în fruntea TAROM.

Amintim că, miercuri, Consiliul de Administrație al TAROM a decis . Acesta a fost înlocuit cu Costin Iordache, fost director financiar în cadrul aceleiași companii.

Cum a ajuns Mihăiță Ursu, „omul lui Bode”, la șefia TAROM. Explicațiile lui Drulă (USR)

„Eu l-am demis o dată (pe Mihăiță Ursu). Acest domn a fost adus la TAROM de Lucian Bode, în 2020. Eu l-am găsit acolo, am încercat să lucrez câteva luni cu dumnealui, a dat dovadă de competență limitată și l-am înlocuit și am adus un profesionist din TAROM, pe dl Prunariu. E chiar în legătură cu celebrul Prunariu. El e pilot la TAROM, e un profesionist. A fost schimbat după ce n-am mai fost la minister. Și, acum un an, Grindeanu l-a adus înapoi pe omul lui Bode, ceea ce ridică…

L-a adus dl Grindeanu… să fi fost o favoare pentru Bode? Că asta n-ar fi legal, avem o ordonanță de guvernanță corporativă. Acum înțeleg că l-a schimbat…

Sunt niște restanțe extraordinare. Eram într-un dialog cu Comisia Europeană pentru aprobarea acelui plan de restructurare la TAROM. Până nu vine aprobarea Comisiei pentru un proces care a început în 2020 și nu e încă finalizat, TAROM va trebui să dea înapoi niște sume pe care nu are de unde să le dea. Înseamnă faliment pentru TAROM dacă acest plan nu e aprobat. A trecut peste un an de când Grindeanu e la minister și acest plan nu e aprobat.

Se vede că în toate aceste companii numirile se fac pe cu totul alte criterii decât competența. Invit oamenii să vadă pe cine am numit eu în Consiliul de Administrație TAROM – oameni din business-ul românesc care și-au făcut un nume, oameni din companii cu reputație internațională, unicorni, cotați pe bursa din România, genul de oameni de care m-am rugat. Oameni care au vrut să ajute o companie, un brand românesc”, a declarat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.

Contextul în care Mihăiță Ursu a pierdut șefia TAROM

Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii „Drumurile noastre”, difuzată pe B1 TV, a explicat, miercuri, condițiile în care Mihăiță Ursu a fost înlocuit de Costin Iordache la șefia TAROM.

Pe 1 și 2 ianuarie era clar că Ursu avea mandatul prelungit, numai că a apărut o problemă: potrivit informațiilor obținute de jurnalist, TAROM trebuia să ofere pasagerilor mâncare la bord, numai că firma cu care a încheiat contractul în acest sens nu a reușit să-și îndeplinească responsabilitățile la timp. Așa se face că toate cursele TAROM din 1, 2 și 3 ianuarie au înregistrat întârzieri.

Ștefan Etveș a mai susținut că instituțiile statului ar trebui să facă mai multe verificări la TAROM, mai ales că „în plin proces de restructurare, TAROM a angajat clientelă politică”.