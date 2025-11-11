Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, vrea referendum pe reorganizarea administrativă a Capitalei. Iar referendumul e treaba premierului Ilie Bolojan.

Drulă vrea referendum organizat de Bolojan

Dincolo de reorganizarea fiscală a Bucureștiului, despre care a mai vorbit, Cătălin Drulă vrea și reorganizarea administrativă a Capitalei. Cu alte cuvinte, fără sectoare. Pentru că altfel nu ar mai fi nevoie de un referendum.

„Am o relație foarte decentă, de respect, cu domnul Bolojan, deci știu că e un om serios, adică nu văd cum dl Bolojan s-ar opune unui referendum și cum n-ar face lucrurile corecte și oneste. În anul 2027, legea și referendumul ar trebui să fie deja implementate. Nu ar trebui să conteze dacă premierul e de la PSD, de la UDMR, de la cine o fi…

„Dacă , care e de 4-5 ori mai mare decât Bucureștiul, poate fi condus de o singură primărie și un singur primar, cred că poate și Bucureștiul. Părerea mea este că împreună cu Ilfovul ar putea, dar asta ar însemna o reformă mai amplă.”, a declarat candidatul USR pentru Primăria Generală, la adevarul.ro

Programul lui Cătălin Drulă, bazat tot pe două referendumuri

Până la un referendum care să reorganizeze administrativ Capitala, Cătălin Drulă pleacă la drum bazându-se tot pe două referendumuri. La care deja au votat bucureștenii.

„Bucureștenii au votat. Am înțeles asta. Cu da, aproape 500.000 de bucureșteni, a câștigat referendumul lui Nicușor Dan. Revenirea la un sistem de buget unic metropolitan, așa cum era până în 2001, este crucială pentru a finanța proiectele majore ale Capitalei, în loc ca banii să ajungă la sectoare sau chiar la Ilfov, cum s-a întâmplat în ultimii ani.

Sigur, putem transfera departamentele de urbanism de la sector, să putem discuta despre organigrame, putem discuta despre chestiuni tehnice și cum se implementează acestea. E în Parlament, în discuții codul urbanismului în aceste zile. Și acolo se va vedea.”, a mai declarat candidatul USR la Primăria Generală.