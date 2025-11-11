Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, vrea referendum pe reorganizarea administrativă a Capitalei. Iar referendumul e treaba premierului Ilie Bolojan.
Dincolo de reorganizarea fiscală a Bucureștiului, despre care a mai vorbit, Cătălin Drulă vrea și reorganizarea administrativă a Capitalei. Cu alte cuvinte, fără sectoare. Pentru că altfel nu ar mai fi nevoie de un referendum.
„Am o relație foarte decentă, de respect, cu domnul Bolojan, deci știu că e un om serios, adică nu văd cum dl Bolojan s-ar opune unui referendum și cum n-ar face lucrurile corecte și oneste. În anul 2027, legea și referendumul ar trebui să fie deja implementate. Nu ar trebui să conteze dacă premierul e de la PSD, de la UDMR, de la cine o fi…
„Dacă New Yorkul, care e de 4-5 ori mai mare decât Bucureștiul, poate fi condus de o singură primărie și un singur primar, cred că poate și Bucureștiul. Părerea mea este că împreună cu Ilfovul ar putea, dar asta ar însemna o reformă mai amplă.”, a declarat candidatul USR pentru Primăria Generală, la adevarul.ro
Până la un referendum care să reorganizeze administrativ Capitala, Cătălin Drulă pleacă la drum bazându-se tot pe două referendumuri. La care deja au votat bucureștenii.
„Bucureștenii au votat. Am înțeles asta. Cu da, aproape 500.000 de bucureșteni, a câștigat referendumul lui Nicușor Dan. Revenirea la un sistem de buget unic metropolitan, așa cum era până în 2001, este crucială pentru a finanța proiectele majore ale Capitalei, în loc ca banii să ajungă la sectoare sau chiar la Ilfov, cum s-a întâmplat în ultimii ani.
Sigur, putem transfera departamentele de urbanism de la sector, să putem discuta despre organigrame, putem discuta despre chestiuni tehnice și cum se implementează acestea. E în Parlament, în discuții codul urbanismului în aceste zile. Și acolo se va vedea.”, a mai declarat candidatul USR la Primăria Generală.