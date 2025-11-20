Cătălin Predoiu spune că întâlnirile de la Atena cu oficiali americani deschid o oportunitate strategică majoră pentru România în viitor. Potrivit vicepremierului, dialogul despre Coridorul Vertical și competiția globală pentru și resurse rare pot întări legăturile economice cu Washingtonul. În același timp, aceste discuții pot transforma Bucureștiul la statutul de jucător influent în Europa Centrală și de Est.

Cum își întărește România parteneriatul strategic cu Statele Unite

Vicepremierul a transmis că România își întărește prin discuții directe și proiecte economice tot mai concrete. Acesta s-a întâlnit recent la Atena cu înalți oficiali americani pentru discuții energetice strategice în cadrul Forumului P–TEC internațional.

„Întâlnirile de la Atena au fost importante şi sunt un pas înainte. A fost un forum important. Am fost în calitate de vicepremier, a fost important pentru geo-politica regiunii. S-a discutat despre Coridorul Vertical, linie de aprovizionare cu gaz adus cu vapoarele în Grecia şi de acolo pompat în centrul şi Estul Europei. Este un proiect care conduce la aprovizionarea cu gaz a Europei Centrale şi de Est. Poate contribui la decuplarea de gazul rusesc, care a fost folosit ca o armă geo-politică în ultimii ani. Proiectul a avut importanţă pentru partea americană.

Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete, economice şi comerciale, nu doar pe zona militară. Să folosim momentul Atena ca o nouă linie de construcție a unei relații solide cu SUA. La modul general, trebuie să înţelegem modul în care lucrează Administraţia SUA. Sunt două axe: cea ideologic politică, MAGA, iar cealaltă axă este cea economică. Putem construi foarte bine pe axa economică, asta va consolida şi relaţia politico-miliară”, a declarat Cătălin Predoiu, la Antena 3 CNN.

Cum poate România să joace inteligent în relația strategică cu SUA

Vicepremierul a arătat că evoluția parteneriatului cu Statele Unite depinde de identificarea domeniilor comune de interes și de construirea unui pachet clar pentru investiții americane în România.

„Trebuie să înțelegem cum funcționează noua Administrație, să identificăm acea zonă de interes comun. Trebuie să gândim un pachet, o zonă sau mai multe zone în care investițiile americane să vină în România, astfel încât să fie avantajos şi noi pentru noi, şi pentru companiile care vor investi. Zona de Energie este cel mai simplu de exemplificat. America este angajată într-o competiţie acerbă pe zona de Inteligenţă Artificială cu China, îi preocupă accentuat.

În această competiţie pentru , sunt două elemente esențiale care vor determina evoluţia acestei competiţii: Energia şi mineralele rare. România are şi una, şi cealaltă. Avem două cărţi mari în mâna noastră, pe care dacă știm să le jucăm, consolidarea relației româno-americane va veni de la sine. Inclusiv sub aspect politic. Muncim ca să construim astfel de contacte”, a mai precizat Cătălin Predoiu.