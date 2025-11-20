B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » CCR îl blochează, din nou, pe Bolojan. Legea care crește taxele și impozitele locale, oprită de Curtea Constituțională

CCR îl blochează, din nou, pe Bolojan. Legea care crește taxele și impozitele locale, oprită de Curtea Constituțională

Adrian A
20 nov. 2025, 15:28
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Curtea Constituțională îi pune iar piedică lui Ilie Bolojan. CCR a anunțat că va judecat sesizarea împotriva actului normativ care crește taxele și impozitele locale abia în februarie anul viitor. Așa că Bolojan nu poate încasa taxe și impozite mai mari chiar de la începutul anului.

Taxele lui Bolojan, blocate de Curtea Constituțională

O decizie pentru contestația depusă de AUR care vizează legea care ar urma să majoreze nivelul taxelor și impozitelor a fost amânată pentru 4 februarie 2026, anunță Curtea Constituțională.

„Sesizarea de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative – Termen ședință de judecată – 4 februarie 2026”, arată decizia CCR.

Curtea Constituțională dă astfel, cel puțin pentru o perioadă, planurile lui Bolojan peste cap. Asta dacă, premierul ar fi făcut vreun calcul în privința a sumelor pe care le-ar strânge prin aceste creșteri masive de taxe și impozite locale.

Ce creșteri a pus Bolojan în proiectul lui

Impozitele locale plătite de cetățeni pentru locuințe, terenuri și mașini vor crește de anul viitor cu 5,25%, reprezentând rata inflației. La această majorare automată se adaugă o creștere de până la 70%, decisă de Guvern pentru a aduce venituri suplimentare la buget.

Astfel, pentru un apartament de trei camere din București, unde impozitul este acum 198 de lei, anul viitor proprietarul ar putea plăti 355 de lei.

Cât despre mașini, acestea vor fi impozitate după principiul „poluatorul plătește”. Pentru o mașină cu motor de 1,6-2,0 litri cu normă de poluare E0-E3, impozitul ar fi între 237,6 lei și 297 de lei. Pentru o mașină cu aceeași motorizare 1,6-2,0 litri, cu normă de poluare Euro 5, impozitul ar fi 213 lei și 267 lei.

De asemenea, sunt majorate și taxele din mediul de afaceri. Dividendele și câștigurile din investiții și criptomonede vor fi impozitate cu 16%, față de 10 in prezent.

