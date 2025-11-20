CCR s-a răzgândit. Sesizarea pe legea creșterii taxelor și impozitelor locale va fi judecată luna viitoare

După ce l-a speriat pe Ilie Bolojan că nu își poate aplica majorarea taxelor și impozitelor locale de la 1 ianuarie, CCR s-a răzgândit. Va judeca sesizarea AUR pe 10 decembrie.

De ce s-a răzgândit CCR pe legea creșterii taxelor și impozitelor locale

Inițial, în această dimineață, Curtea Constituțională a anunțat că va judeca sesizarea AUR pe creșterea taxelor și impozitelor local tocmai pe 4 februarie. Ceea ce dădea planurile lui Ilie Bolojan de a lua cât mai mulți bani de la români peste cap.

Și pare o glumă, dar apoi tot a venit cu o rectificare. Greșise data de pe comunicat. era de fapt 21 ianuarie 2026. Însă tot nu era suficient pentru premierul decis să ne ia cât mai mulți bani și cât mai repede.

Atât de tare s-a speriat șeful Guvernului, încât a scris cu mâna lui o scrisoare în care ruga Curtea Constituțională să schimbe termenul de judecată a sesizării.

„Guvernul solicită CCR preschimbarea termenului de 21 ian 2026 stabilit pentru judecarea contestatiei la Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, adoptată marți de Parlament.”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Ene Dogioiu.

Scrisoarea lui Bolojan a avut efect

Și după ce au râs o zi întreagă de premierul Bolojan, judecătorii de la au anunțat că au schimbat iar data. Sesizarea AUR pe creșterea taxelor și impozitelor locale se va judeca pe 10 decembrie.

Legea a mai fost contestată la CCR, în septembrie, după asumarea răspunderii, și a fost declarată neconstituțională. Ulterior, Parlamentul a corectat legea pe care a adoptat-o pe 18 noiembrie.