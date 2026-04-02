Acasa » Politică » Oana Țoiu, despre tezaurul recuperat: „Nu a fost niciodată despre bani”. Ce urmează să se întâmple cu coiful dacic și brățările (VIDEO)

Oana Țoiu, despre tezaurul recuperat: „Nu a fost niciodată despre bani". Ce urmează să se întâmple cu coiful dacic și brățările (VIDEO)

Ana Maria
02 apr. 2026, 16:44
Oana Țoiu, despre tezaurul recuperat: Nu a fost niciodată despre bani. Ce urmează să se întâmple cu coiful dacic și brățările (VIDEO)
Sursa foto: Oana Țoiu / Facebook
Cuprins
  1. Ce artefacte au fost găsite și ce lipsește
  2. Ce se va întâmpla cu obiectele recuperate
  3. Va returna România despăgubirea de milioane de euro?
  4. Recuperarea coifului dacic și a brățărilor, vestea bună a zilei. De ce sunt aceste obiecte atât de valoroase
  5. Recuperarea coifului dacic și a brățărilor, vestea bună a zilei. Ce impact are acest caz la nivel internațional

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a explicat, în emisiunea „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, că recuperarea coifului dacic și a brățărilor furate este rezultatul unei colaborări internaționale extinse.

Potrivit acesteia, ancheta a fost realizată în comun de autoritățile din România și cele din Regatul Țărilor de Jos, pe parcursul a peste un an, iar procurorii români au participat inclusiv la conferința de presă în care a fost anunțată recuperarea pieselor.

Ce artefacte au fost găsite și ce lipsește

Oana Țoiu a precizat că au fost recuperate coiful dacic și două dintre brățările de aur, în timp ce a treia piesă este încă în căutare.

„Am discutat cu ministrul de Externe al Regatului Țărilor de Jos pe parcursul zilei, dar am agreat între noi că nu vom comunica înaintea procurorilor, ca să putem să-i lăsăm pe procurori să-și prezinte rezultatele muncii lor.

Este rezultatul unor anchete comune și a unei colaborări de peste un an de zile între autoritățile din Regatul Țărilor de Jos și autoritățile din România.

Ați văzut că au fost și procurorii români prezenți în conferința de presă în care a fost prezentată găsirea obiectelor de tezaur. Am transmis din partea României aprecieri pentru eforturile autorităților, dar, în special, și pentru această înțelegere clară a faptului că pentru România nu a fost niciodată despre bani. Chiar dacă noi primisem în baza asigurării suma respectivă pe care ați menționat-o, asta n-a fost niciodată pentru România un motiv să ne oprim din eforturile diplomatice, să ne oprim din eforturile pe care le-au făcut anchetatorii și procurorii, pentru că întotdeauna obiectivul și obiectivul nostru comun a fost recuperarea tezaurului și va continua să fie obiectivul cel mai important până când recuperăm și cea de-a treia brățară în măsura în care asta va fi posibil”, a spus ministra.

Ce se va întâmpla cu obiectele recuperate

Artefactele vor reveni în România și vor fi reintegrate în circuitul muzeal, însă doar după evaluări de specialitate și eventuale lucrări de restaurare.

„Scopul este să fie reintegrate în circuitul expozițional la Muzeul de Istorie al României, dar, evident, vorbim și de un proces care ține de valoarea experților de restaurare acolo unde este necesar. Inclusiv revaloarea prejudiciului ține și de acest pas tehnic care urmează”, a mai adăugat Țoiu.

Va returna România despăgubirea de milioane de euro?

Ministra a confirmat că o parte din suma primită drept despăgubire va trebui returnată, însă doar după stabilirea exactă a prejudiciului.

„Da, o parte dintre bani sigur că o să fie returnați, dar după ce este evaluată final suma prejudiciului.
Și vorbim aici de costurile necesare restaurării, dacă ele vor fi, de toate costurile adiacente, precum și de faptul că nu a fost încă recuperat integral”, a explicat ea.

Recuperarea coifului dacic și a brățărilor, vestea bună a zilei. De ce sunt aceste obiecte atât de valoroase

Oana Țoiu a subliniat că valoarea tezaurului depășește cu mult orice evaluare financiară, fiind esențială pentru identitatea națională și patrimoniul cultural.

„Noi nu comentăm din partea diplomatică elemente care ține de anchetă înaintea procurorilor.

Pe de altă parte, sunt experți inclusiv din zona culturală care au clarificat încă de la momentul acestui furt că sunt obiecte care sunt dificil să fie fie puse pe piața neagră dat fiind elementele lor foarte clar distintive, iar topirea lor și valorizarea aurului topit duce la o sumă foarte mică comparativ cu valoarea estimată a obiectelor.
Dar aici, anchetătorii sunt cei care vor continua acest proces și vor da detalii în momentul în care vor considera necesar”, a mai declarat șefa MAE.

Recuperarea coifului dacic și a brățărilor, vestea bună a zilei. Ce impact are acest caz la nivel internațional

Potrivit șefei diplomației, cazul a readus în discuție importanța cooperării internaționale în domeniul cultural și al securității patrimoniului.

„Vorbim de obiecte inestimabile, de fapt. Ele au o valoare foarte mare și pentru identitatea noastră, o valoare foarte mare și pentru comunitatea internațională, dar mai există un element important, și asta am discutat și cu ministrul de Externe al Regatului Țărilor de Jos, și anume, faptul că vestea bună de astăzi, efortul pe care l-au făcut anchetatorii și procurătorii aduce și o încredere crescută în ceva ce este necesar, și anume, circuitul internațional al expozițiilor, posibilitatea țărilor de a împrumuta cu încredere obiecte atât de valoroase, mult dincolo de orice evaluare financiară, pentru a putea să fie văzute, să fie apreciate și în alte țări.

Aici a fost o dezbatere aprinsă și în România, privind deciziile pe care România le va lua în viitor față de aceste tipuri de invitații ale muzeelor de istorie din lume sau ale muzeelor de artă din lume. Noi credem că este foarte important în condiții de siguranță să putem să arătăm lumii și aici, acasă, dar și în muzee din alte capitale, din alte orașe din lume, lucrurile de valoare pe care România le are”, a conchis Oana Țoiu.

Citește și...
Paleologu nu l-a uitat și l-a torpilat direct: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului ’a fost prețul integrării noastre în Schengen’? E în continuare…”. Despre cine e vorba
Politică
Paleologu nu l-a uitat și l-a torpilat direct: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului ’a fost prețul integrării noastre în Schengen’? E în continuare…”. Despre cine e vorba
Dacian Cioloș, numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Ce rol va avea la Cotroceni
Politică
Dacian Cioloș, numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Ce rol va avea la Cotroceni
Surse: Scenarii pentru schimbarea Guvernului Bolojan. Care sunt variantele discutate în culise
Politică
Surse: Scenarii pentru schimbarea Guvernului Bolojan. Care sunt variantele discutate în culise
Veste excelentă pentru Călin Georgescu. Poate pleca din România oricând. Ce a decis instanța
Politică
Veste excelentă pentru Călin Georgescu. Poate pleca din România oricând. Ce a decis instanța
Primar PSD, reținut după ce ar fi furat curent
Politică
Primar PSD, reținut după ce ar fi furat curent
Ministerul Sănătății propune un scenariu alternativ pentru plata vaccinurilor Pfizer. Ce opțiuni are România
Politică
Ministerul Sănătății propune un scenariu alternativ pentru plata vaccinurilor Pfizer. Ce opțiuni are România
Cum explică Alexandru Rafila dezastrul vaccinurilor, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Eu, cu siguranță, nu aș fi semnat acel contract” (VIDEO)
Politică
Cum explică Alexandru Rafila dezastrul vaccinurilor, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Eu, cu siguranță, nu aș fi semnat acel contract” (VIDEO)
Replica ironică lui Ilie Bolojan, întrebat ce ține în cutiile de pantofi
Politică
Replica ironică lui Ilie Bolojan, întrebat ce ține în cutiile de pantofi
Ilie Bolojan a făcut patru anunțuri cruciale, care pot reseta scena politică din România
Politică
Ilie Bolojan a făcut patru anunțuri cruciale, care pot reseta scena politică din România
Bolojan nu ia în calcul să plece din funcție. Cum răspunde ultimatului PSD de a demisiona în 72 de ore: „Problemele nu vor fi rezolvate prin schimbarea unor persoane”
Politică
Bolojan nu ia în calcul să plece din funcție. Cum răspunde ultimatului PSD de a demisiona în 72 de ore: „Problemele nu vor fi rezolvate prin schimbarea unor persoane”
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”