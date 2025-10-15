Alexandru Rafila, , a făcut declarații referitoare la necesitatea existenței un centru medical, care să poată rezolva problemele pacienților, în fiecare regiune istorică a țării.

Mai mult, fostul ministru a explicat importanța existenței unui parteneriat „firesc” între centrele medicale și Universitățile de Medicină din țară, deoarece în acest mod, vom putea asista la o creștere a serviciilor medicale.

Ce a declarat Alexandru Rafila

Rafila a fost prezent, miercuri, la inaugurarea unuia dintre cele mai moderne laboratoare de neuroradiologie intervențională din România, la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași. Cu ocazia prezenței la eveniment, Rafila a făcut declarații referitoare la sistemul medical din România.

„Cât am fost ministru al Sănătății am urmărit să întăresc aceste spitale care au responsabilități regionale prin diverse tipuri de patologii. Fie că discutăm de institute oncologice, fie că discutăm de spitale care fac neurochirurgie, fie spitale care fac pediatrie”, a declarat Alexandru Rafila, în timpul unei vizite la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, conform agerpres.

Rafila: „Creșterea serviciilor medicale nu se face doar prin investiții, ci și prin profesioniști foarte bine antrenați”

Fostul ministru a explicat, de asemenea, că adevărata performanță medicală se face nu numai cu ajutorul investițiilor, ci și cu ajutorul unor medici profesioniști, care stăpânesc foarte bine meseria.

„Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată, pe de o parte, să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă. Pe de altă parte, să se constituie metodologic încât și în alte localități din regiunea respectivă, împreună cu Universitățile de Medicină, trebuie să existe acest parteneriat firesc, să putem să avem o creștere a serviciilor medicale. Nu se face doar prin investiții, se face și prin profesioniști care trebuie să fie foarte bine antrenați”, a mai declarat presei Alexandru Rafila.

Pentru laboratul de neuroradiologie intervențională, din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, a fost făcută o investiție de aproximativ două milioane de euro. Costurile au fost suportate de cu o contribuție de 10% din partea Consiliului Județean Iași, în cadrul Programului Național privind prevenția și tratamentul accidentelor vasculare cerebrale.

Dr. Lucian Eva, managerul unității medicale, a precizat că acest sistem de stereo angiografie biplană va putea diagnostica și trata aproape toată patologia vasculară existentă la nivelul creierului și măduvei spinării, inclusiv în tratamentul tumorilor cerebrale.