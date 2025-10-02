B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ioana Dogioiu: „Vor fi oprite proiectele privind sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare”

Ioana Dogioiu: „Vor fi oprite proiectele privind sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare”

Elena Boruz
02 oct. 2025, 08:33
Ioana Dogioiu: „Vor fi oprite proiectele privind sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare”
Cuprins
  1. Ce obiectiv au măsurile adoptate
  2. Ioana Dogioiu: „Se preconizează o creștere a eficienței utilizării fondurilor publice în cadrul programului”
  3. Care este termenul  limită în care pot fi încheiate contracte de finanțare

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a anunțat, miercuri, că Executivul a aprobat prin ordonanță de urgență, prioritizarea proiectelor investiționale de construcții de interes public sau social.

Potrivit acesteia, resursele financiare vor fi redirecționate în mod clar către proiectele prioritare, cu un grad de execuție ridicat și cu„un impact semnificativ, fără a compromite obiectivele majore de dezvoltare națională”.

Ce obiectiv au măsurile adoptate

Dogioiu a afirmat că obiectivul măsurilor adoptate constă în menținerea deficitului bugetar și asigurarea sustenabilității finanțelor publice.

„Guvernul a aprobat și ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice, măsuri care au ca obiectiv menținerea echilibrului bugetar și asigurarea sustenabilității finanțelor publice prin reevaluarea priorităților investiționale la nivel central și local. Resursele financiare se vor concentra către proiecte prioritare care au grad de execuție ridicat și un impact semnificativ, fără a compromite obiectivele majore de dezvoltare națională”, a declarat Ioana Dogioiu, miercuri seară, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, conform agerpres.

Ioana Dogioiu: „Se preconizează o creștere a eficienței utilizării fondurilor publice în cadrul programului”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a subliniat faptul că se preconizează o creștere a eficienței utilizării fondurilor publice în cadrul programului, „prin canalizarea către proiecte viabile cu rezultate clare și măsurabile”. De asemenea, Dogioiu a precizat că există programe care se dublează cu cele ale Ministerului Dezvoltării și tocmai din acest motiv se vor abroga o serie de subprograme.

„Concret, în ceea ce privește Programul național de construcții de interes public sau social, aprobat prin Ordonanța Guvernului 25 din 2001 – ne referim la CNI -, prin modificările aduse se preconizează o creștere a eficienței utilizării fondurilor publice în cadrul programului, prin canalizarea către proiecte viabile cu rezultate clare și măsurabile, realizându-se, totodată, o îmbunătățire a disciplinei bugetare. Vor fi oprite proiectele privind sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare. Se vor abroga o serie de subprograme, inclusiv pentru că ele se dublează cu alte programe ale Ministerului Dezvoltării – e vorba de săli de cinema, drumuri de interes local și drumuri de interes județean, imobile cu risc seismic. Aici mă refer la faptul că exista o dublare și rămâne doar programul dedicat în cadrul Ministerului Dezvoltării – reabilitare blocuri de locuințe situate în zone defavorizate”, a mai spus Dogioiu.

Care este termenul  limită în care pot fi încheiate contracte de finanțare

În plus, aceasta a vorbit despre Programul național „Anghel Saligny” și a mărturisit că există un termen limită în care pot fi încheiate contracte de finanțare.

„Deci, 31 decembrie 2026 va fi termenul limită, începând cu 1 ianuarie 2026, în care pot fi încheiate contracte de finanțare. Atenție, creditele bugetare aferente contractelor de finanțare încheiate între 1 ianuarie 2026 și 31 decembrie 2026 vor fi achitate începând cu 1 ianuarie 2027, deci anul următor. Tot ceea ce se semnează anul viitor va fi achitat în 2027. În cazul stadioanelor, se vor putea realiza aceste investiții numai cu participarea beneficiarilor la finanțarea acestora, prin convenții de cofinanțare în cuantum de 25% din valoarea totală a lucrărilor. În situația în care nu a început execuția lucrărilor la obiectivele de investiții prevăzute la alineatul 1 – stadioanele -, aceasta poate începe după data de 1 ianuarie 2027. Abia de atunci vor putea fi finanțate, construite, din nou, stadioane din bugetul public. Partea de 25% care este cofinanțare din partea autorităților locale poate fi, sigur, și mai devreme. Fiecare autoritate locală și-o plătește când o dorește, dar pe partea de buget public, după 1 ianuarie 2027”, a explicat Dogioiu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ilie Bolojan a convocat miniștrii în ședință. Legea serviciului militar voluntar pe agenda Guvernului
Politică
Ilie Bolojan a convocat miniștrii în ședință. Legea serviciului militar voluntar pe agenda Guvernului
Ministrul Energiei a anunțat când vor scădea facturile / Ivan: Iau în calcul să blochez deconectarea la clienții vulnerabili care nu-și permit să plătească facturile
Economic
Ministrul Energiei a anunțat când vor scădea facturile / Ivan: Iau în calcul să blochez deconectarea la clienții vulnerabili care nu-și permit să plătească facturile
Proiect de lege: jignirea unui funcționar poate fi pedepsită cu amendă. Ce riscă cetățenii
Politică
Proiect de lege: jignirea unui funcționar poate fi pedepsită cu amendă. Ce riscă cetățenii
Guvernul României a adoptat rectificarea bugetară. Ministrul de Finanțe a dat toate detaliile: „Aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat” (VIDEO)
Politică
Guvernul României a adoptat rectificarea bugetară. Ministrul de Finanțe a dat toate detaliile: „Aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat” (VIDEO)
Cutremur în administrația publică: Multe orașe vor deveni comune, iar mii de posturi și cheltuieli vor fi tăiate. Ce măsuri pregătește coaliția (Surse)
Politică
Cutremur în administrația publică: Multe orașe vor deveni comune, iar mii de posturi și cheltuieli vor fi tăiate. Ce măsuri pregătește coaliția (Surse)
Cum arată planul lui Călin Georgescu? Fostul candidat a structurat „planul de țară” în cinci puncte
Politică
Cum arată planul lui Călin Georgescu? Fostul candidat a structurat „planul de țară” în cinci puncte
Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României
Politică
Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României
Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
Politică
Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
Politică
Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
Nicușor Dan, despre discuția referitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Partidele s-au înțeles singure pe subiectul acesta” / „Dacă plafonarea ar fi dispărut, economic, n-ar fi avut mare efect”
Politică
Nicușor Dan, despre discuția referitoare la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Partidele s-au înțeles singure pe subiectul acesta” / „Dacă plafonarea ar fi dispărut, economic, n-ar fi avut mare efect”
Ultima oră
09:03 - Pomenirea Sfântului Ciprian și a Sfintei Iustina. Sărbătoare mare astăzi în calendarul ortodox
08:52 - Ilie Bolojan a convocat miniștrii în ședință. Legea serviciului militar voluntar pe agenda Guvernului
08:40 - Îngrijorări mari privind centrala nucleară de la Cernobîl, după bombardamente ale rușilor
08:29 - Elon Musk, avere record! Suma incredibilă care îl face de neatins în topul miliardarilor
08:25 - Prognoza meteorologică pentru 2 octombrie. Vreme capricioasă cu ploi și ninsori
07:57 - Dacia bate recordul verii! Vânzări mai mari ca niciodată în ultimii 6 ani
07:24 - Pavel Durov, fondatorul Telegram, a dezvăluit că a supraviețuit unei tentative de otrăvire. Mărturia șocantă
23:56 - Ce a pățit Andreea Bănică într-un aeroport din Istanbul: „Am rămas șocată”
23:56 - Un asteroid ar putea lovi Luna. Cercetătorii iau în calcul folosirea bombei nucleare pentru a-l distruge
23:53 - Ministrul Energiei a anunțat când vor scădea facturile / Ivan: Iau în calcul să blochez deconectarea la clienții vulnerabili care nu-și permit să plătească facturile