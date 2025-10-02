Ioana Dogioiu, a anunțat, miercuri, că Executivul a aprobat prin ordonanță de urgență, prioritizarea proiectelor investiționale de construcții de interes public sau social.

Potrivit acesteia, resursele financiare vor fi redirecționate în mod clar către proiectele prioritare, cu un grad de execuție ridicat și cu„un impact semnificativ, fără a compromite obiectivele majore de dezvoltare națională”.

Ce obiectiv au măsurile adoptate

Dogioiu a afirmat că obiectivul măsurilor adoptate constă în menținerea deficitului bugetar și asigurarea sustenabilității finanțelor publice.

„Guvernul a aprobat și ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice, măsuri care au ca obiectiv menținerea echilibrului bugetar și asigurarea sustenabilității finanțelor publice prin reevaluarea priorităților investiționale la nivel central și local. Resursele financiare se vor concentra către proiecte prioritare care au grad de execuție ridicat și un impact semnificativ, fără a compromite obiectivele majore de dezvoltare națională”, a declarat Ioana Dogioiu, miercuri seară, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, conform

Ioana Dogioiu: „Se preconizează o creștere a eficienței utilizării fondurilor publice în cadrul programului”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a subliniat faptul că se preconizează o creștere a eficienței utilizării fondurilor publice în cadrul programului, „prin canalizarea către proiecte viabile cu rezultate clare și măsurabile”. De asemenea, Dogioiu a precizat că există programe care se dublează cu cele ale Ministerului Dezvoltării și tocmai din acest motiv se vor abroga o serie de subprograme.

„Concret, în ceea ce privește Programul național de construcții de interes public sau social, aprobat prin Ordonanța Guvernului 25 din 2001 – ne referim la CNI -, prin modificările aduse se preconizează o creștere a eficienței utilizării fondurilor publice în cadrul programului, prin canalizarea către proiecte viabile cu rezultate clare și măsurabile, realizându-se, totodată, o îmbunătățire a disciplinei bugetare. Vor fi oprite proiectele privind sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare. Se vor abroga o serie de subprograme, inclusiv pentru că ele se dublează cu alte programe ale Ministerului Dezvoltării – e vorba de săli de cinema, drumuri de interes local și drumuri de interes județean, imobile cu risc seismic. Aici mă refer la faptul că exista o dublare și rămâne doar programul dedicat în cadrul Ministerului Dezvoltării – reabilitare blocuri de locuințe situate în zone defavorizate”, a mai spus Dogioiu.

Care este termenul limită în care pot fi încheiate contracte de finanțare

În plus, aceasta a vorbit despre Programul național „Anghel Saligny” și a mărturisit că există un termen limită în care pot fi încheiate contracte de finanțare.

„Deci, 31 decembrie 2026 va fi termenul limită, începând cu 1 ianuarie 2026, în care pot fi încheiate contracte de finanțare. Atenție, creditele bugetare aferente contractelor de finanțare încheiate între 1 ianuarie 2026 și 31 decembrie 2026 vor fi achitate începând cu 1 ianuarie 2027, deci anul următor. Tot ceea ce se semnează anul viitor va fi achitat în 2027. În cazul stadioanelor, se vor putea realiza aceste investiții numai cu participarea beneficiarilor la finanțarea acestora, prin convenții de cofinanțare în cuantum de 25% din valoarea totală a lucrărilor. În situația în care nu a început execuția lucrărilor la obiectivele de investiții prevăzute la alineatul 1 – stadioanele -, aceasta poate începe după data de 1 ianuarie 2027. Abia de atunci vor putea fi finanțate, construite, din nou, stadioane din bugetul public. Partea de 25% care este cofinanțare din partea autorităților locale poate fi, sigur, și mai devreme. Fiecare autoritate locală și-o plătește când o dorește, dar pe partea de buget public, după 1 ianuarie 2027”, a explicat Dogioiu.