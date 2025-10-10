Kelemen Hunor, președintele UDMR, a făcut declarații, în cadrul celui de-al 17-lea congres al formațiunii politice pe care o conduce, care a avut loc vineri, la Jucu Herghelie.

Liderul UDMR a subliniat importanța existenței unei relații de unitate între România și Ungaria și a precizat că de 35 de ani, Uniunea Democrată Maghiară din România se ocupă de acest lucru.

Kelemen Hunor: „Astăzi deschidem un nou capitol în care o să vorbim despre viitor”

Șeful UDMR a declarat că urmează un nou început, iar în acest nou capitol se vor deschide subiecte privitoare la viitor și la schimbările și sarcinile care le revin lui și colegilor săi.

„Astăzi deschidem un nou capitol, să vorbim despre viitor, despre comunitatea noastră, despre schimbările care ne stau în față și sarcinile pe care le avem. Este o onoare că sunt prezenți premierii ambelor state la congresul nostru. UDMR și-a asumat, timp de 35 de ani, sarcina să fie o punte, un pod între România și Ungaria, care leagă nu doar politicul, ci leagă popoare, cele două națiuni, comunitățile. Acest lucru este un mesaj important pentru întreaga comunitate maghiară din Transilvania”, a spus Kelemen Hunor, conform agerpres.

Premierul Ilie Bolojan: „UDMR a fost o prezență constantă în politica româneasc”

La a fost prezent inclusiv care a felicitat UDMR pentru toată activitatea politică. Prim-ministrul a subliniat rolul important pe care această formațiune politică l-a avut în viața publică.

„De-a lungul perioadei postcomuniste, UDMR a fost o prezență constantă în politica românească. În acești ani de tranziție, în momente de criză sau de reconstrucție, formațiunea dumneavoastră a avut un rol important în viața publică, UDMR susținând valorile democratice și parcursul occidental al României. Astăzi, UDMR nu doar că reprezintă comunitatea maghiară, ci este și parte a coaliției de guvernare. Pentru aceasta îi mulțumesc domnului Kelemen Hunor și conducerii UDMR pentru susținerea programului asumat de guvernare și de coaliție. E un moment în care e nevoie să trecem dincolo de zgomotul politic și să ne concentrăm pe rezultate. Trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase, să ne facem ordine în finanțele publice și să restabilim respectul pentru valori în societatea românească. Acesta este proiectul pe care trebuie să-l asumăm pe termen lung”, a declarat premierul.