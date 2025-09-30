Sorin Grindeanu, în calitate de a oferit declarații, cu ocazia Zilei Naționale a Nonviolenței, care a reunit Camera Deputaților și Senatul, marți, în ședință comună. A fost adoptată declarația „România fără violență domestică”, iar politicianul a afirmat că „Parlamentul României condamnă cu fermitate toate formele de violență domestică”.

Sorin Grindeanu: „Protejarea victimelor nu mai poate fi subminată de birocrație”

Grindeanu a precizat că este necesar că lucrurile să se schimbe, iar legislația în domeniu să aibă norme clare și să fie însoțită de un sistem care funcționează cu modalități rapide de intervenție.

„Astăzi, Parlamentul României condamnă cu fermitate toate formele de violență domestică și reafirmă faptul că acestea reprezintă încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului. (…) Este esențial ca legislația în domeniu să conțină norme clare, dar ea trebuia însoțită de un sistem funcțional, un sistem în care instituțiile competente trebuie să arate coerență și răspunsuri în fața oricărui act de violență, un sistem care funcționează fără sincope, cu modalități rapide de intervenție, care să asigure de protecție și acces imediat la finanțări suficiente pentru prevenție, servicii de suport acordat victimelor, dar și de reintegrarea acestora. Pentru asta, nu vă ascund, este necesară și întărirea încrederii în Justiție. Protejarea victimelor și tragerea la răspundere a agresorilor nu mai pot fi subminate de birocrație sau întârziere procesuală”, a subliniat Grindeanu, în plenul reunit al conform agerpres.

Președintele Camerei Deputaților: „A venit timpul să schimbăm radical sistemul nostru educațional”

Liderul PSD a subliniat necesitatea modificărilor la nivelul educației, astfel încât, încă de foarte mici, copiii să conștientizeze importanța empatiei, respectului, demnității, egalității.

„Pentru a schimba această realitate, pentru a da curaj victimelor, trebuie să acționăm unitar întreaga societate, să le arătăm că rușinea și teama nu trebuie să le aparțină lor, ci agresorilor. De aceea, a venit timpul să schimbăm radical sistemul nostru educațional. Este esențial ca de la cele mai fragede vârste, pe lângă Limba română, Matematică, Istorie, Limbi străine și Geografie, copiii noștri trebuie să învețe ce înseamnă un cod al empatiei, respectul, demnitatea, egalitatea, dialogul și gestionarea conflictelor. Doamnelor și domnilor, alături de educație, conștientizarea este de asemenea importantă. Pentru a sparge tăcerea apăsătoare a stigmatului asociat violenței domestice, trebuie să ne implicăm cu toții ca societate. Parteneriatele cu organizațiile non-guvernamentale, cu specialiști și cu mass-media au un rol extrem de important în crearea unui mediu în care violența să fie condamnată ferm și prevenirea să fie prioritară”, a transmis Sorin Grindeanu.

Ce presupune sprijinul acordat victimelor violenței domestice

Potrivit declarațiilor lui Grindeanu, sprijinul pe care trebuie să îl primească victimele constă în adăposturi sigure, conciliere psihologică, dar și oportunități de angajare.