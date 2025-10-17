B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington

Elena Boruz
17 oct. 2025, 10:45
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Despre ce a discutat Rogobete cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA
  2. Rogobete: „Sistemul se poate însănătoși”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că a fost în vizită la Washington, unde s-a întâlnit cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii.
Ministrul a explicat că au purtat o discuție centrată pe „mecanismele digitale utilizate în SUA pentru o monitorizare mai corectă și mai transparentă a serviciilor medicale și a modului de decontare a acestora”.

Despre ce a discutat Rogobete cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA

Rogobete a transmis faptul că reprezentanții din Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii le-au prezentat sisteme inteligente și algoritmi avansați, care ajută la identificarea decontărilor sau internărilor fictive în spitale.  Mai mult, pe lângă sancțiuni, au fost aduse în discuție „mecanisme corective, care pot descuraja fenomenul”.
„Parteneriat pentru integritate și eficiență în sistemul de sănătate
Am avut astăzi o discuție la Washington, cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, despre mecanismele digitale utilizate în SUA pentru o monitorizare mai corectă și mai transparentă a serviciilor medicale și a modului de decontare a acestora.
Reprezentanții Departamentului de Justiție ne-au prezentat sisteme inteligente și algoritmi avansați capabili să identifice decontări sau internări fictive în unitățile sanitare. Am discutat, însă, nu doar despre partea de sancțiuni, ci mai ales despre mecanismele corective, care pot descuraja fenomenul și pot conduce la un sistem mai eficient și mai echitabil pentru pacienți”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Rogobete: „Sistemul se poate însănătoși”

De asemenea, Alexandru Rogobete a precizat că, deși „nu suntem perfecți” și mai avem de lucru, sistemul medical din România poate să ajungă pe făgașul normal.

„Un accent important al discuției a fost pus pe monitorizarea continuă a activității medicale prin instrumente digitale inteligente, menite să optimizeze costurile și să crească accesul pacienților la servicii medicale reale, reducând consumul inutil de resurse și fonduri.
Mulțumesc reprezentanților Departamentului de Justiție al SUA pentru deschiderea și sprijinul oferit în perspectiva unui parteneriat viitor și a unui schimb de experiență benefic pentru sistemul sanitar românesc.
Știu că nu suntem perfecți și că mai avem multe de făcut. Dar știu, de asemenea, că sistemul se poate însănătoși — nu prin declarații sterile, ci prin fapte concrete, muncă și încredere.
Mulțumesc celor care încă au răbdare și cred în acest proces de schimbare.
Încrederea ne face bine — mai ales atunci când este însoțită de fapte”, se mai arată în postarea lui Rogobete.
