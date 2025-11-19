Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria București din 7 decembrie 2025, susținut și de REPER, a răspuns întrebărilor jurnaliștilor de la Libertatea.

Ce a învățat candidatul PNL Ciprian Ciucu din experiența ca primar al Sectorului 6

El a fost întrebat, printre altele ce a învățat din experiența de la Primăria Sectorului 6.

“În primul rând, să știi să faci echipe, să te scoli motivat dimineața ca să-i motivezi pe ceilalți și să știi să iei decizii, pentru că este foarte, foarte important, asta am învățat, să iei decizii, să fii motivat, să-i motivezi pe ceilalți și să ai răbdare”, a explicat candidatul PNL la Primăria Capitalei, potrivit .

De ce l-ar vota pe candidatul PNL un bucureștean care nu a mers niciodată la vot

Ciucu crede că cei care nu au participat până acum la alegeri pot fi convinși să iasă la urne urmărind faptele concrete.

„Păi poate compara și vedea. Dacă este din Sectorul 6 sau dacă nu este, poate să se uite la ceea ce am făcut în trecut, pentru că oamenii nu se schimbă și ceea ce au făcut în trecut vor face și în viitor.”, a declarat Ciprian Ciucu.

Cât costă o bancă într-un parc reabilitat de primărie

Primarul Sectorului 6 a oferit detalii și despre costurile investițiilor publice:

„Depinde de model, pentru că sunt modele care poate să fie și în jur de 1.000-2.000 de euro, poate să se ducă și mai sus, depinde de tipul de bancă. Dintr-un parc oarecare poate să fie mai ieftin, dar dintr-un proiect mai dichisit, să zic așa, poate fi mai scump. Dar noi producem foarte multe elemente de genul acesta cu forțe proprii și ies, de obicei, mai ieftine”, a răspuns primarul Sectorului 6.

Care este cel mai mare potențial al Bucureștiului

Unul dintre punctele forte identificate de Ciprian Ciucu este industria creativă, pe care o consideră cheia dezvoltării .

„Potențialul Bucureștiului stă în momentul de față în industria creativă, care trebuie să fie stimulată pentru că aduce bani, dezvoltă economia și oferă o perspectivă în viață multor tineri.”, a spus Ciucu.

Care sunt cele 5 locuri turistice de neratat în București, potrivit lui Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei

Candidatul PNL a menționat și principalele atracții turistice din București, care merită promovate:

“În primul rând, ca ghid turistic, trebuie să ai și unde să îi duci pe oameni și trebuie să fie pus în valoare centrul orașului, centrul cultural și istoric. Haideți să vorbim în special de zona Centrului Vechi, bineînțeles. În acest moment nu se află într-o situație foarte bună. Este Muzeul Satului, un muzeu foarte drag mie și bucureștenilor. Un alt loc turistic care atrage foarte multă lume pentru că este inedit și este cea mai mare clădire ca volum din lume este Casa Poporului. Am pus și Sectorul 6 pe harta turismului cu Târgul de Crăciun și, cu siguranță, o mare atracție va fi insula Lacului Morii”, a menționat candidatul la Primăria Capitalei.