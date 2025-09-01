B1 Inregistrari!
CTP: „Bolojan e singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână”

Traian Avarvarei
01 sept. 2025, 23:59
Captură Video - Europa FM / Youtube

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a afirmat că premierul Ilie Bolojan (PNL) este singurul politician din ultimii zeci de ani care chiar încearcă să facă ordine în statul român.

  • Ce a spus CTP despre „muncile lui Bolojan”
  • De ce sunt tensiuni în coaliție și ce spune Bolojan

Ce a spus CTP despre „muncile lui Bolojan”

„Muncile lui Bolojan

Ilie Bolojan este singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână. Dacă reușește, nu mă pot gândi decât la grajdurile nerânite vreme de 30 de ani ale lui Augias, pe care Heracle le-a curățat într-o singură zi”, a susținut gazetarul Cristian Tudor Popescu, într-o postare pe Facebook.

De ce sunt tensiuni în coaliție și ce spune Bolojan

Zilele acestea „a apărut o stare de tensiune în coaliție”, după cum susține Lia Olguța Vasilescu (PSD), primărița din Craiova, deoarece premierul Ilie Bolojan vrea implementarea unei reforme în administrația locală, ce presupune inclusiv concedierea a 17.000 de bugetari.

Argumentul lui Bolojan e că nu doar mediul privat trebuie să ducă povara austerității. De cealaltă parte, PSD a cerut un răgaz de două săptămâni pentru analize suplimentare.

În acest context, premierul chiar a amenințat cu demisia dacă reforma administrației locale nu va fi dusă până la capăt.

Între timp, luni, Guvernul și-a asumat în Parlament răspunderea pe pachetul fiscal fără această reformă.

„Plătim azi prețul multor ani în care noi, clasa politică, ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetare, am cheltuit prea mult și am început investiții fără să avem fonduri să le terminăm.

Tot această clasă politică e chemată azi să dovedească faptul că a învățat lecția alegerilor. Unii au făcut cheltuieli azi fără să se gândească la ziua de mâine. Nu e vreme de vânătoare de vrăjitoare, trebuie să facem curățenie”, a spus Bolojan, în fața parlamentarilor.

Președintele Nicușor Dan va participa la ședința coaliției de marți.

