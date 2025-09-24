B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Purtătorul de cuvânt USR: „Nu putem lăsa minciunile și ipocrizia AUR să plutească în spațiul public încă o săptămână”

Purtătorul de cuvânt USR: „Nu putem lăsa minciunile și ipocrizia AUR să plutească în spațiul public încă o săptămână”

Elena Boruz
24 sept. 2025, 08:31
Purtătorul de cuvânt USR: „Nu putem lăsa minciunile și ipocrizia AUR să plutească în spațiul public încă o săptămână”
Sursa foto: usr.ro
Cuprins
  1. Ce a transmis Cristian Seidler
  2. Ce a spus Diana Buzoianu, după dezbaterea de luni
  3. Ce au transmis reprezentanții AUR în moțiunea depusă

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a transmis un mesaj, în legătură cu moțiunea simplă, pe care deputații AUR au înaintat-o împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

În cursul zilei de astăzi, miercuri, urmează ca aceasta să fie dezbătută, după ce în urmă cu două zile a avut loc dezbaterea în plenul Camerei Deputaților.

Ce a transmis Cristian Seidler

Cristian Seidler a subliniat, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, faptul că „PSD nu poate să țină în suspans coaliția din care face parte dacă ar vota sau nu moțiunea izolaționiștilor de la AUR”.

„Moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, trebuie respinsă mâine – miercuri – prin vot, în Camera Deputaților. Nu putem lăsa minciunile și ipocrizia AUR să plutească în spațiul public încă o săptămână. Am cerut asta în mod expres în ședința coaliției de astăzi. PSD nu poate să țină în suspans coaliția din care face parte dacă ar vota sau nu moțiunea izolaționiștilor de la AUR”, a transmis reprezentantul USR pe Facebook.

Ce a spus Diana Buzoianu, după dezbaterea de luni

Diana Buzoianu a făcut o postare, după ce a avut loc dezbaterea de luni. Aceasta a explicat că Ministerul Mediului va respecta legea și a precizat că tot ceea ce încearcă să facă partidul AUR este „marketing politic”.

În plus, ministra a precizat că „AUR vrea să ne întoarcă în epoca în care se făceau hidrocentrale cu buldozerul, fără evaluări, fără dezbateri, fără să ținem cont de lege și oameni”, iar acea „epocă s-a încheiat”.

„Direcția clară a Ministerului Mediului este că vom respecta legea. Au apus vremurile în care bandiții urlau prin telefoane sau public că avizul ăsta, autorizația aia, acordul celălalt trebuie să fie dat sau blocat și trebuie să fie asta făcut acum! Noi vom urma obiectiv toate etapele legale pentru obținerea acordurilor de mediu, pentru toate proiectele.

Despre hidrocentralele Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana, Cornetu-Avrig: astăzi, acestea sunt în proces de analiză pentru obținerea acordurilor de mediu. Pe legea de astăzi, chiar și cu deciziile CSAT, chiar și cu ordonanțele date pe acest subiect, este necesară obținerea acordului de mediu. Legea cere o procedură care să fie urmată, iar la Ministerul Mediului se urmează această procedură. Istericalele AUR pe TikTok, prin comunicate, prin ad-uri pe Facebook, toate nu sunt decât ,,marketing politic”.

AUR s-a cățărat cu bocancii pe mai multe subiecte în ultimii ani de zile, dar a livrat fix 0 soluții. Acum îi deranjează că e cineva la Ministerul Mediului care nu doar vorbește de patriotism, cum fac ei de 5 ani de zile din Parlament fără nicio propunere concretă, ci chiar apără bogățiile naturale ale României. Moțiunea AUR nu este despre hidrocentrale. Nu este despre securitate energetică. Nu este despre România. Este doar o încercare jalnică de manipulare, bazată pe minciuni și fake news.

AUR vrea să ne întoarcă în epoca în care se făceau hidrocentrale cu buldozerul, fără evaluări, fără dezbateri, fără să ținem cont de lege și oameni. Acea epocă s-a terminat. România e stat european și respectă legea, hotărârile judecătorești, bogățiile naturale și oamenii. În Parlament trebuie dat un semnal clar: Parlamentul României nu poate fi folosit pentru propagandă și manipulări”, a transmis ministra Mediului pe Facebook.

Ce au transmis reprezentanții AUR în moțiunea depusă

AUR a depus, săptămâna trecută, o moțiune simplă, împotriva Dianei Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.

Aceștia au cerut „un calendar executoriu, cu termene și responsabilități clare, pentru avize, reluarea lucrărilor și punerea în funcțiune a acestor capacități” și acuză că înlocuirea hidrocentralelor cu parcuri fotovoltaice echivalează cu sabotajul intereselor naționale.

„A afirma că hidrocentralele nu mai sunt rentabile si că pot fi înlocuite pur și simplu cu parcuri fotovoltaice înseamnă să contrazici toți specialiștii din domeniu și să transmiți un mesaj politic clar: descurajarea punerii în funcțiune a acestor obiective strategice. Este o abordare care echivalează cu sabotajul intereselor naționale”, arată textul moțiunii.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
CCR dezbate miercuri sesizările pe măsurile Guvernului din pachetul 2, inclusiv reforma pensiilor magistraților
Politică
CCR dezbate miercuri sesizările pe măsurile Guvernului din pachetul 2, inclusiv reforma pensiilor magistraților
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Motivul discordiei între politicienii PSD-PNL-USR-UDMR
Politică
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Motivul discordiei între politicienii PSD-PNL-USR-UDMR
Radu Miruță, confundat cu un prezentator radio: „M-a întrebat dacă sunt Daniel Buzdugan”. Cum a reacționat ministrul
Politică
Radu Miruță, confundat cu un prezentator radio: „M-a întrebat dacă sunt Daniel Buzdugan”. Cum a reacționat ministrul
Mihaela Bilic a dezvăluit ce conține micul dejun Oslo: „A schimbat obiceiurile alimentare”
Politică
Mihaela Bilic a dezvăluit ce conține micul dejun Oslo: „A schimbat obiceiurile alimentare”
Coaliția menține plafonarea prețurilor la alimentele de bază încă șase luni. Sorin Grindeanu salută decizia
Politică
Coaliția menține plafonarea prețurilor la alimentele de bază încă șase luni. Sorin Grindeanu salută decizia
Nicoleta Pauliuc anunță: Comisia de Buget-Finanțe a adoptat amendamentul pentru retragerea integrală a banilor din contul privat pentru pacienții cu cancer
Politică
Nicoleta Pauliuc anunță: Comisia de Buget-Finanțe a adoptat amendamentul pentru retragerea integrală a banilor din contul privat pentru pacienții cu cancer
Nicușor Dan aduce pacea în coaliție. Președintele a mediat între Bolojan, USR și PSD
Politică
Nicușor Dan aduce pacea în coaliție. Președintele a mediat între Bolojan, USR și PSD
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită pentru încă 6 luni. Ce le-a cerut Nicușor Dan liderilor Coaliției
Politică
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită pentru încă 6 luni. Ce le-a cerut Nicușor Dan liderilor Coaliției
Lovitură dură pentru Diana Șoșoacă. Parchetul cere ridicarea imunității de europarlamentar. Ce acuzații grave i se aduc
Politică
Lovitură dură pentru Diana Șoșoacă. Parchetul cere ridicarea imunității de europarlamentar. Ce acuzații grave i se aduc
Ionuț Moșteanu: „Dacă Ilie Bolojan pleacă, România va fi într-o situație foarte proastă” / „România are nevoie de Ilie Bolojan acum, mai mult decât oricine”
Politică
Ionuț Moșteanu: „Dacă Ilie Bolojan pleacă, România va fi într-o situație foarte proastă” / „România are nevoie de Ilie Bolojan acum, mai mult decât oricine”
Ultima oră
09:10 - Bărbatul acuzat că a încercat să îl asasineze pe Trump, în septembrie 2024, a fost găsit vinovat. Ce a declarat președintele SUA
08:59 - Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Bulgaria, Spania sau Luxemburg. Cât costă acum „plinul” la mașină
08:56 - Mircea Bravo, despre vecina acestuia: „M-a dat în judecată de multe ori și acum”. Care a fost motivul
08:34 - Ieșitul la restaurant, un vis scump! Românii renunță la plăcerea de a mânca în oraș
08:25 - CCR dezbate miercuri sesizările pe măsurile Guvernului din pachetul 2, inclusiv reforma pensiilor magistraților
08:11 - Claudia Pătrășcanu, despre noul iubit: „Este un bărbat adevărat și mă susține foarte mult în tot ceea ce vreau să fac”
07:41 - Zelenski, despre „schimbarea de direcție” a lui Trump: „Un punct de cotitură major”. Ce a declarat liderul american
00:11 - Semnal de alarmă tras de specialiști: Fenomenul “ziua zero”, marcat de secetă devastatoare, ar putea avea loc mult mai devreme
00:04 - Incendiu puternic la depozitul Antrefrig din Sectorul 2. Autoritățile au emis mai multe mesaje RO-Alert. Recomandările Ministerului Sănătății. Nivelul de poluare a crescut de peste șapte ori în zonă UPDATE
23:59 - Mașini care pot depăși 600.000 km fără reparații majore. Ce trebuie să știi pentru ca motorul și transmisia să reziste