Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a transmis un mesaj, în legătură cu moțiunea simplă, pe care deputații AUR au înaintat-o împotriva , Diana Buzoianu.

În cursul zilei de astăzi, miercuri, urmează ca aceasta să fie dezbătută, după ce în urmă cu două zile a avut loc

Ce a transmis Cristian Seidler

Cristian Seidler a subliniat, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, faptul că „PSD nu poate să țină în suspans coaliția din care face parte dacă ar vota sau nu moțiunea izolaționiștilor de la AUR”.

„Moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, trebuie respinsă mâine – miercuri – prin vot, în Camera Deputaților. Nu putem lăsa minciunile și ipocrizia AUR să plutească în spațiul public încă o săptămână. Am cerut asta în mod expres în ședința coaliției de astăzi. PSD nu poate să țină în suspans coaliția din care face parte dacă ar vota sau nu moțiunea izolaționiștilor de la AUR”, a transmis reprezentantul USR pe

Ce a spus Diana Buzoianu, după dezbaterea de luni

Diana Buzoianu a făcut o postare, după ce a avut loc dezbaterea de luni. Aceasta a explicat că Ministerul Mediului va respecta legea și a precizat că tot ceea ce încearcă să facă partidul AUR este „marketing politic”.

În plus, ministra a precizat că „AUR vrea să ne întoarcă în epoca în care se făceau hidrocentrale cu buldozerul, fără evaluări, fără dezbateri, fără să ținem cont de lege și oameni”, iar acea „epocă s-a încheiat”.

„Direcția clară a Ministerului Mediului este că vom respecta legea. Au apus vremurile în care bandiții urlau prin telefoane sau public că avizul ăsta, autorizația aia, acordul celălalt trebuie să fie dat sau blocat și trebuie să fie asta făcut acum! Noi vom urma obiectiv toate etapele legale pentru obținerea acordurilor de mediu, pentru toate proiectele.

Despre hidrocentralele Pașcani, Surduc-Siriu, Cerna-Motru-Tismana, Cornetu-Avrig: astăzi, acestea sunt în proces de analiză pentru obținerea acordurilor de mediu. Pe legea de astăzi, chiar și cu deciziile CSAT, chiar și cu ordonanțele date pe acest subiect, este necesară obținerea acordului de mediu. Legea cere o procedură care să fie urmată, iar la Ministerul Mediului se urmează această procedură. Istericalele AUR pe TikTok, prin comunicate, prin ad-uri pe Facebook, toate nu sunt decât ,,marketing politic”.

AUR s-a cățărat cu bocancii pe mai multe subiecte în ultimii ani de zile, dar a livrat fix 0 soluții. Acum îi deranjează că e cineva la Ministerul Mediului care nu doar vorbește de patriotism, cum fac ei de 5 ani de zile din Parlament fără nicio propunere concretă, ci chiar apără bogățiile naturale ale României. Moțiunea AUR nu este despre hidrocentrale. Nu este despre securitate energetică. Nu este despre România. Este doar o încercare jalnică de manipulare, bazată pe minciuni și fake news.

AUR vrea să ne întoarcă în epoca în care se făceau hidrocentrale cu buldozerul, fără evaluări, fără dezbateri, fără să ținem cont de lege și oameni. Acea epocă s-a terminat. România e stat european și respectă legea, hotărârile judecătorești, bogățiile naturale și oamenii. În Parlament trebuie dat un semnal clar: Parlamentul României nu poate fi folosit pentru propagandă și manipulări”, a transmis ministra Mediului pe Facebook.

Ce au transmis reprezentanții AUR în moțiunea depusă

AUR a depus, săptămâna trecută, o moțiune simplă, împotriva Dianei Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.

Aceștia au cerut „un calendar executoriu, cu termene și responsabilități clare, pentru avize, reluarea lucrărilor și punerea în funcțiune a acestor capacități” și acuză că înlocuirea hidrocentralelor cu parcuri fotovoltaice echivalează cu sabotajul intereselor naționale.

„A afirma că hidrocentralele nu mai sunt rentabile si că pot fi înlocuite pur și simplu cu parcuri fotovoltaice înseamnă să contrazici toți specialiștii din domeniu și să transmiți un mesaj politic clar: descurajarea punerii în funcțiune a acestor obiective strategice. Este o abordare care echivalează cu sabotajul intereselor naționale”, arată textul moțiunii.