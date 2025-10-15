Ce a vorbit Corlățean cu Grindeanu. Încă o palmă dată PSD-ului

Titus Corlățean a dezvăluit că s-a întâlnit cu Grindeanu după ce a anunțat că renunță la cursa pentru șefia PSD, însă fără să spună ce au discutat. Și nici dacă pleacă sau nu din PSD, așa cum spunea .

„Știţi că eu respect presa şi când spune lucruri incorecte despre mine, de tipul ‘omul ruşilor’, ‘omul chinezilor’ şi alte lucruri şi faptul că există proiecte alternative de rupere a partidului, de plecat, de pilotat, au fost lucruri incorecte şi neadevărate. Dar stau de vorbă din respect pentru presă cu dumneavoastră. Lucrurile care se discută între patru ochi rămân între patru ochi. Deci, toate la vremea lor şi se vor afla.”, a declarat senatorul.

Ce polițe mai are Corlățean de plătit

Chiar dacă pleacă sau nu din PSD, fostul ministru de Externe mai are de plătit polițe unor colegi de partid. Dar nu a dat niciun nume.

„Întotdeauna, eu am dorit binele acestui partid şi întotdeauna eu n-am făcut rău niciunui coleg. Nici vizibil, nici invizibil, iar critica politică trebuie înţeleasă ca o critică politică. Faptul că mi s-a făcut rău de-a lungul anilor este o realitate, dar am dus-o pe picioarele mele.”, spune Titus Corlățean.

Noi critici pentru partid

„S-a schimbat în profunzime societatea, iar oamenii au şi alte tipuri de aşteptări. PSD nu s-a adresat unei societăţi în schimbare, nu s-a adresat tinerilor cu adevărat. Din datele pe care le am eu, de exemplu, undeva la 4% din tinerii sub 35 de ani ar vota astăzi PSD. Aşa cum stau lucrurile astăzi, PSD, practic, nu are viitor. PSD trebuie să găsească soluţii care să îl relanseze. Congresul va decide, partidul va decide care este viitorul.”, a mai declarat .