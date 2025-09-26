consilierul economic al lui a făcut afirmații, conform cărora țara noastră are destul capital românesc pentru a produce „al doilea miracol economic, după cel al aderării la Uniunea Europeană”.

Burnete a abordat mai mult subiecte, printre care și reforma administrativ-teritorială și reforma economică. Consilierul consideră că românii sunt oameni harnici și cu spirit antreprenorial dezvoltat, iar statul dezbate probleme care nu ar trebui să ocupe, de fapt, prim-planul sferei de interes.

Ce a declarat Radu Burnete despre reforma administrativ-teritorială

Consilierul lui Nicușor Dan a precizat că ar trebui să e adaptăm la tehnologia zilelor noastre, iar administrația să fie adaptată epocii „cloud”, deoarece „computerele cuantice și primarii lui Caragiale nu pot coexista”. Burnete a spus că este necesar să introducem inteligența artificială în modul în care gestionăm astfel de probleme, „nu să căutăm cele mai bune rețete de pastramă”.

„Singura armă veritabilă pentru a proteja România de acest asalt informațional și ideologic barbar care vine din est, dar și din interiorul nostru este să arătăm că lucrurile se pot face altfel. Suntem blocați într-un model administrativ și economic care și-a atins limitele. Schimbarea lui este înfricoșătoare pentru toți cei care se agață astăzi de el. Și se agață pentru că nu-și pot imagina viața lor și viața lor în România altfel.

Nu avem nevoie de atâtea județe și localități și straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile. Computerele cuantice și primarii lui Caragiale nu pot coexista. Este o iluzie. Nu mai putem trage după noi atâtea companii de stat ineficiente. Nu mai putem. E mare jelanie când vorbești de privatizare sau listare deși nu există altă cale. Am încercat 20 de ani să selectăm administratori independenți, autonomi și competenți. Până când mai încercăm? Nu se poate fără o participație măcar minoritară a mediului privat. Nu mai merge să digitalizăm dosare cu șină. Asta era ceva ce trebuia făcut în 2010. Acum avem nevoie să regândim administrația pentru epoca cloud și a inteligenței artificiale pe care să le folosim în interes public nu să căutăm cele mai bune rețete de pastramă”, se arată într-o de-a lui Radu Burnete de pe rețelele de socializare.

Consilierul președintelui Nicușor Dan: „Avem suficient capital românesc”

Consilierul a transmis că există destul capital românesc, care, fie zace în conturi sau fonduri de pensii, fie produce randamente pentru străini. O altă soluție propusă de Radu Burnete ar fi să ne concentrăm atenția spre a produce „mai multe și mai bine și cu salarii mai mari” și nu spre cum să plafonăm prețurile la alimente și energia electrică.

„Avem pentru prima dată suficient capital românesc despre care sunt convins că poate produce al doilea miracol economic după cel al aderării la UE. Zace în conturi sau în fondurile de pensii sau se duce în alte țări unde produce randamente pentru alții. Investițiile străine sunt excelente, nu mai sunt demult suficiente. Ne cocoloșim prea mult. Românii sunt ingenioși și harnici și au spirit antreprenorial, iar noi dezbatem la nesfârșit cum să plafonăm prețul la făină și curent. Nu mai bine vedem noi cum facem să avem mai multe mici afaceri la sate, cum să producem mai multe și mai bine și cu salarii mai mari ca să fie irelevant cât costă un kilogram de făină? Dacă ieșim din acest blocaj vom avea și resurse pentru cei vulnerabili și pentru a crește echitatea socială din spirit de coeziune și pentru că vrem o țară în care mai nimeni nu trăiește de la o zi la cealaltă. Și o putem avea”, a mai scris Burnete.

Radu Burnete, despre industria de apărare: „Lipsa de dinamism și a unui braț înarmat sunt cele mai mari vulnerabilități europene astăzi”

În plus, Radu Burnete a abordat și problematica industriei de apărare. Acesta a a transmis că este nevoie, atât de drone și sateliți, cât și de pensii și educație.

„Și nu mai spuneți că nu avem nevoie de apărare sau de industrie de apărare. Lipsa de dinamism și a unui braț înarmat sunt cele mai mari vulnerabilități europene astăzi. Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți. Vrem de amândouă și de asta trebuie să dăm drumul energiilor pozitive și creatoare ale acestei țări.

Bine Burnete, dar nu ne mai ține lecții pe internet. Ești acolo. Fă! La fiecare postare cineva îmi scrie că ne-am săturat de vorbe. N-am ce face. O să vă agasez în continuare pentru că sunt lucruri pe care vreau să le audă și administrația și partidele și toți cei care vor o România mai sigură și mai prosperă și din fericire încă nu încap toți într-o sală.

Și încă un lucru. E prea mult defetism. Nimic nu merge. Nimic nu se poate. Totul e prost. Dracul e mai negru decât dracul. Chiar așa o fi? Am primit un reproș care m-a cam atins, că nu fac suficient. Că mă limitez la ceea ce este posibil astăzi. Că mă ocup de mici șantiere care oricât de importante, nu rezolvă problema fundamentală a României”, a adăugat Radu Burnete.

Care este problema fundamentală a României

Potrivit afirmațiilor sale, România are următoarea problemă fundamentală: refuză să evolueze odată cu lumea. Acesta a admis că dintotdeauna am fost cu câțiva pași în urma altora, iar acest lucru s-a întâmplat din circumstanțe geopolitice care nu țineau de noi.

„Asta m-a făcut să mă întreb care este problema fundamentală a României și în această dimineață răspunsul meu este așa: lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea. Mereu am avut o problemă de sincronizare istorică, am fost cu câțiva pași în urmă din circumstanțe geopolitice care nu țineau de noi. Pentru prima dată blocajul este mai degrabă la noi și trebuie, trebuie să-l depășim”, se mai arată în postarea consilierului.