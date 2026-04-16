Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că-și dorește ca să fie conduse de tehnocrați, iar nu de politicieni. speră că se va ajunge la un cu forțele pro-occidentale.

Ce a spus Nicuşor Dan despre serviciile secrete?

Președintele a declarat că speră să numească şefii serviciilor secrete „în curând”. Nicușor Dan a declarat la Europa FM că desemnarea directorilor SRI și SIE este o chestiune politică care necesită un acord între preşedinte şi forţele pro-occidentale din Parlament. Șeful statului a spus că dincolo de dorința sa, ca aceste structuri să fie conduse de tehnocrați, nu poate anticipa cum vor decurge discuțiile politice.

„Eu îmi doresc tehnocrați, dar fiind vorba de vot… Sunt puțin peste 50% în negocierile cu coaliția pe aceste numiri. Între timp, problemele României sunt cele pe care le vedem, care țin de găsirea consensului politic”, a precizat preşedintele.

Șeful statului a precizat că serviciile de informații continuă să-și facă treabă chiar dacă la conducerea lor nu sunt șefi civili. El a dat ca exemplu zona cibernetică unde s-au implicat în sprijinul autorităților din Republica Moldova, în contextul alegerilor.

„Unele rezultate ale lor au fost făcute publice, altele n-au fost făcute publice, evident că asta e specificul lor. De exemplu, pe zona cibernetică, au avut un sprijin decisiv în alegerile din Republica Moldova. (..) Sunt instituţii care funcţionează în anumite limite şi desemnarea şefilor lor e o chestiune politică, care necesită un acord între preşedinte şi forţele pro-occidentale din Parlament”, a explicat președintele.

Când va fi publicat raportul despre alegeri

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre raportul despre din 2024. El a spus că a avut o corespondență cu mai multe instituții, iar concluziile au fost că România este ținta unui război hibrid din partea Rusiei.

„Da, am avut o corespondență foarte interesantă cu instituții. Și discuții față în față cu reprezentanți, și discuții cu societatea civilă pentru că e o chestiune foarte sofisticată. România e ținta unui război hibrid al Rusiei. Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă”, a spus președintele.

Șeful statului a precizat că informațiile despre alegeri pot fi făcute publice, iar acest lucru se va întâmpla. El a precizat că există noutăți rezultate în urma cercetărilor.

„90% din lucrurile pe care le știu pe alegeri pot fi făcute publice și le vom face publice. Parchetul general a ieșit cu un raport care dovedește că agenții ruse de publicitate au lucrat pentru Georgescu. Anul acesta vom ieși cu raportul. Nicăieri în lume nu am văzut o creștere de la 5% la 23% într-o lună. Eu cred că multe din țările occidentale nu ar fi văzut dacă un asemenea fenomen s-ar fi întâmplat acolo, ca să vin în apărarea serviciilor”, a mai spus Nicușor Dan.