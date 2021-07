Ce interdicții are Liviu Dragnea după ieșirea din închisoare

Liviu Dragnea a ieșit oficial din închisoare, joi, când Tribunalul Giurgiu i-a admis cererea de eliberare condiționată. Fostul lider PSD ajunsese la Penitenciarul Rahova în 27 mai 2019, după o condamnare de 3 ani și 6 luni în dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman.

Ce drepturi îi sunt interzise lui Liviu Dragnea după ieșirea din închisoare

Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, a declarat pentru HotNews.ro că instanța nu a stabilit interdicții suplimentare pentru fostul lider PSD, astfel că vor fi valabile doar cele impuse de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Sentința de condamnare din 27 mai 2019 prevede mai multe interdicții pentru Liviu Dragnea, căruia până în iulie 2024 îi sunt interzise următoarele drepturi:

dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice

dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul eurorității de stat

dreptul de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie ori de a desfășura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit în dosar – președinte al Consiliului Județean Teleorman și președinte al PSD Teleorman

Ce a spus Liviu Dragnea despre o eventuală revenire în politică

La ieșirea din penitenciar, Liviu Dragnea a făcut mai multe declarații și a vorbit chiar și despre posibilitatea de a reveni în politică.

„Eu mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat, mi s-a cerut insistent în ultimele luni la instanță când se va judeca eliberarea să îmi recunosc vinovăția, ceea ce n-am acceptat, pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic. Din păcate, nu există opoziție (politică, n.r.). PSD a devenit un partid de operetă, condus de oameni lași. (…) Sănătatea mea a fost afectată într-un mod foarte serios, sper să găsesc soluții și să îmi revin. Voi munci la firma fiului meu. În ceea ce privește reintrarea sau nu în politică și cu asta închei, vreau să vă spun că o să tot vorbesc de aici înainte. În politică voi intra dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări – dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine”, a spus fostul social-democrat, printre altele.