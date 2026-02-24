Ce jaloane din PNRR mai ratăm și cât ne costă. Bugetul e tras în jos de jaloanele iluzorii din PNRR. Avertismentul lui Kelemen Hunor (VIDEO)

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, trage un semnal de alarmă și spune că România va pierde o grămadă de bani din cauză că în PNRR au fost trecute tot felul de jaloane care nu au nicio șansă să fie atinse. Așa că am tăiat de peste tot ca să finanțăm niște iluzii.

Unde s-au oprit discuțiile pe buget

Potrivit lui Kelemen Hunor, discuțiile în coaliție pe bugetul pe 2026 sunt încă destul de aprinse. Deși, săptămâna viitoare, ar trebui să ajungă în Parlament. Oricum e târziu, deja suntem la finalul lui februarie.

„Săptămâna viitoare ar trebui să ajungă bugetul în Parlament pentru dezbatere şi pentru vot. În aceste zile sunt şi discuţii tehnice între vicepremier şi miniştri, Ministerul de Finanţe şi ceilalţi. Şi vor fi şi discuţii politice în coaliţie.

Sunt câteva chestiuni unde în acest moment nu am reuşit să închidem discuţiile, investiţiile. Investiţiile, fiindcă aceste investiţii publice menţin şi economia românească şi firmele româneşti.

Trebuie să recunoaştem, dacă investiţiile publice în anumite zone se opresc, firmele româneşti intră în faliment, nu multinaţionalele.

Nu am reuşit să închidem pachetul social, fiindcă acolo iarăşi e o chestiune care trebuie discutată: cum facem cu pensionarii.

Propunerea noastră era în felul următor: să existe o plată one-off pentru pensionari, să trecem în textul bugetului că va exista pentru pensionarii de până la 3.000 de lei pensia o plată în două tranşe, într-o singură tranşă, în a doua jumătate a anului, în prima jumătate a anului şi în a două jumătate a anului. Dar trebuie făcut acest pas, trebuie dat acest ajutor pensionarilor obligatoriu.”, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor, la .

Kelemen Hunor și prostiile din jaloanele PNRR

Șeful UDMR, Kelemen Hunor, avertizează însă că statul va cheltui mulți bani aiurea pentru că în PNRR sunt trecute niște jaloane care nu pot fi niciodată atinse. Așa că nu doar că pierdem bani, ci mai dăm și de la noi.

„Avem nevoie de cofinanţare pentru PNRR, pentru fonduri europene, unde sunt sume foarte mari şi în granturi şi în împrumuturi. Şi acolo e un efort uriaş.

Sigur, unde văd eu o problemă e la acel jalon prin care România şi-a asumat să fabrice panouri solare şi combustibilul pe hidrogen. Deci acele două jaloane sigur că nu vor fi atinse. Nu vreau să avansez eu sume, dar vorbim de câteva sute de milioane de euro, dacă nu mă înşel.

Dar sunt şi alte chestiuni care trebuie în această perioadă închise şi vorbim de acele jaloane care nu au fost până acum închise. Pe magistraţi sper că am închis şi mai sunt câteva chestiuni care încă sunt în discuţie.

Problema care era anul trecut, când România a renegociat jaloanele, toate ministerele au luptat pentru a păstra jaloanele. Şi acum unele ministere se trezesc că n-au cum să le îndeplinească.

A fost o prostie să includem de la bun început, de exemplu, hidrogenul în PNRR, fiindcă nu era o tehnologie perfecţionată nicăieri în lume. Şi noi credeam că noi vom face ceva, un boom uriaş. Deci aia a fost o greşeală din start.”, a afirmat Kelemen Hunor.