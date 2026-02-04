Ce notă ar da Ilie Bolojan Coaliției de guvernare? Premierul a făcut, miercuri, o evaluare a modului în care funcționează actuala Coaliție de guvernare. Prim-ministrul a vorbit deschis, într-o conferință de presă, despre blocajele politice, întârzierile în reforme și impactul acestor probleme asupra încrederii publice și a partenerilor externi.

Ce notă ar da Ilie Bolojan Coaliției de guvernare

Întrebat ce calificativ ar acorda Coaliției de guvernare, premierul a evitat să ofere o „notă”, dar a admis că lucrurile ar putea merge semnificativ mai bine dacă partenerii de guvernare ar colabora mai eficient și ar respecta angajamentele asumate.

„Nu cred că s-ar cuveni să dau note, dar cred și sunt sunt convins că ar putea funcționa mult mai bine, dar pentru asta ar însemna să ne respectăm mai mult între noi, să respectăm . Eu am încercat să nu potențez conflictele. Eu nu pot să cred că cetățenii văd mai bine un partid când văd divergențe între noi. Cred că am putea îmbunătăți aceste lucruri pentru că altfel este greu de presupus că vom recâștiga încrederea cetățenilor și vom da senzația de stabilitate și siguranță. În toate discuțiile cu finanțatorii, investitorii, agențiile de rating un element care vine în discuție este stabilitatea guvernamentală, anunțurile care se fac, predictibilitatea măsurilor fiscale.”, a spus Bolojan.

Care sunt principalele blocaje din interiorul Coaliției

Ilie Bolojan a recunoscut că procesul decizional este îngreunat de structura politică a alianței, formată din cu priorități diferite.

Bolojan a mai precizat că “avem o Coaliție de 4 partide în care deciziile nu se iau ușor”.

Premierul a oferit și exemple concrete de reforme întârziate sau amânate. A explicat că unele măsuri ar fi trebuit adoptate mai rapid, însă, constrângerile politice și calendarul european au complicat procesul.

„Era foarte bine și mi-aș fi dorit acest lucru, ca măsurile inclusiv de corectare a nedreptăților, de reducere a cheltuielilor, să le fi putut adopta mai repede și într-o ordine mai potrivită. Dar așa cum știți nu a fost posibil. Pe de-o parte pentru că aveam un calendar ca să nu se suspende fondurile europene. Dar unele aspecte, de exemplu nedreptatea legată de pensiile magistraților, au fost adoptate și avem întârzieri la CCR pe pensiile magistraților. Pachetul de reformă a administrației suntem în situația în care este într-o fază avansată și urmează să fie adoptat. Dar aveți dreptate că unele lucruri au fost adoptate cu întârziere. Corectarea unor nedreptăți a fost amânată. Dar trebuie să vedem contextul în care suntem. Avem o coaliție de 4 partide în care deciziile nu se iau ușor.”, a mai declarat premierul.