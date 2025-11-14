Proiecte majore din mandatul lui Ciprian Ciucu. Candidatul PNL la Primăria Capitalei a prezentat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, bilanțul cu proiectele majore realizate în Sectorul 6, de când e primar.

El a subliniat că administrația locală a reușit să atragă fonduri europene importante și să dezvolte proiecte de infrastructură, educație, sănătate și regenerare urbană.

Ce proiecte majore de infrastructură a finalizat administrația Ciucu

a insistat că rezultatele vizibile în sector se datorează capacității administrației de a gestiona corect finanțările europene.

„Noi am reușit să atragem foarte mulți bani europeni. Am făcut primul mare bulevard din după 1989, Drumul Valea Largă, două benzi pe sens, piste de biciclete, toate utilitățile trase pe dedesubt. Deci vorbim despre un kilometru și jumătate, un bulevard efectiv nou, care nu exista, era câmp acolo.

Avem primul mare parc din București după 1989. Parcul Liniei are acum 8 hectare și va avea, într-un an sau mai puțin, 16 hectare. Deci este un parc mare, liniar, de 4 km.

Am construit de la 0 școli, 5 școli, am 2 grădinițe, 2 creșe. Sunt construite de la 0. Deci avem această capacitate de a atrage finanțare și de a duce la bun sfârșit proiecte.

Suntem foarte avansați în a atribui lucrările de proiectare și de execuție a unui spital. Iarăși, primul mare spital construit de către stat în București, nu de către mediul privat.

Am avut și Dăruiește Viață, am avut și alte proiecte private, care s-au concretizat cu câteva spitale, dar statul nu a reușit să construiască un spital. Deci suntem atât de avansați încât, în scurt timp, nu foarte mult de acum înainte, vom atribui aceste lucrări de proiectare și execuție și am obținut și finanțare pentru acest spital de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, jumătate din bani, dar sunt convins că cealaltă jumătate vor veni tot din fonduri europene, pentru că urmează următoarea perioadă de programare”, a explicat el.

Ce alte zone din Sectorul 6 vor trece prin regenerare urbană

În afară de acetse proiecte majore prezentate, Ciucu spune că proiectele de regenerare urbană vor continua în zone precum Lacul Morii, Drumul Taberei, Militari, Grozăvești și Calea Crângași.

„Deci vin cu o echipă și cu o viziune care a demonstrat ceva. Avem proiecte foarte importante de regenerare urbană. Și orașul, în centru, mai ales, are nevoie de proiecte de regenerare urbană. Zona Lacului Morii, Drumul Taberei, parțial cartierul Militari, cartierul Grozăvești, partea cu Economu Cezărescu și acum avem și un proiect important de regenerare urbană pe Calea Crângași.

Am făcut drumuri de la zero, am zis Drumul Vaia Largă, dar am făcut Amilcar Sândulescu, am făcut Drumul Osiei, acum executăm Drumul Roții și va urma și drumul Belșugului. Sunt în Militari toate acestea”, a mai adăugat primarul.

Ce mesaj le-a transmis Ciprian Ciucu locuitorilor din Sectorul 6

Ciucu a ținut să le transmită un mesaj locuitorilor din Sectorul 6. Deși candidează la Primăria Capitalei, el le-a spus clar locuitorilor din sector că va rămâne implicat în proiectele începute.

Candidatul PNL afirmă că echipa sa are deja planificat bugetul și proiectele pentru următorii trei ani, iar continuitatea ar fi asigurată inclusiv prin viceprimarul Paul Moldovan, despre care Ciucu spune că „este foarte competent, un om integru”.

“În ceea ce mă privește, mesajul meu către cei care locuiesc în Sectorul 6 este că nu plec nicăieri. Rămân în oraș, nu-mi schimb buletinul. Mă voi ocupa în continuare de proiectele din Sectorul 6.

Eu deja am o echipă care are planificat pentru următorii trei ani ce să facă. Noi știm ce vom face, de exemplu, în Sectorul 6, sau ei știu și fără mine, în luna iulie a anului viitor. Pentru că totul este deja, cumva, pus la punct, planificat și organizat, inclusiv bugetar.

Deci, echipa mea va rămâne parțial acolo, parțial poate o să vină cu mine, dar mai mulți cred că vor rămâne și, spre deosebire și de domnul Băluță, eu pot să zic că am deja un viceprimar care mă poate înlocui cu mare succes.

Este vorba despre Paul Moldovan, viceprimarul Sectorului 6, un tip absolut ok, foarte competent, un om integru. Și, o parte din ceea ce am realizat eu în Sectorul 6 i se datorează și lui, și echipei mele. Pentru că, bineînțeles, primarul își asumă.”, a mai declarat Ciprian Ciucu.