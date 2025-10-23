Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan? Până și PNL-ul îl critică (VIDEO)

Respingerea reformei lui Bolojan pe pensiile speciale pare să fi produs o ruptură extrem de mare între liderii partidelor din Coaliție și premier. Până și liberalii încearcă să îl calmeze și să îl aducă la dialog.

Bolojan, pus la colț și de PNL

Liberalii par să își fi pierdut și ei răbdare cu Ilie Bolojan. Deși cu vorbe mai dulci decât cele care vin dinspre PSD, PNL-iștii spun că premierul trebuie să lase încăpățânarea și să meargă pe calae dialogului pe tema reformei pensiilor speciale.

„Sper ca această Coaliție să reziste. Din păcate, la ce e pe scena politică acum, la ce e în opoziție, această Coaliție e singura soluție. Dacă pică va fi un haos în România. E grav să se rupă această coaliție. Ieșirea lui Sorin Grindeanu nu a fost benefică. Dăm impresia că nu gestionăm lucrurile bine, și nu e așa. Oamenii își pierd încrederea în noi. Nu înțeleg de ce acolo în Coaliție nu sunt mai toleranți. Este greu să fii în pielea lui Bolojan, dar trebuie să recunoaștem că e nevoie de mai mult dialog în Coaliție.”, a declarat Virgil Guran, liderul PNL Dâmbovița, pe B1 TV.

PSD-iștii rămân cu tunurile pe Bolojan

Din PSD, însă, vocile sunt tot mai acide la adresa premierului. Iar după ce până și Grindeanu a spus că Bolojan trebuie să plece, social-democrații în acuză pe premier că toate proiectele făcute de el și grupul lui de lucru au eșuat.

„Sorin Grindeanu a explicat cum vrea PSD să rezolve această situație. Se rezolvă cu dialog cu toți cei implicați. Domnul Bolojan a făcut multe lucruri pe picior, fărăr să se consulte cu cei implicați. Și vedem că dacă face așa, iese prost. Este obligatoriu să existe dialog, să existe un grup de lucru de la toate partidele. și să ne punem de acors să facem o lege bună, corectă. Nu poate pretinde Bolojan că deține adevărul absolut. Care ar fi impedimentul ca, la acest proiect de lege, mai ales că avem un cartonaș galben, să lucreze și alți oameni în afară de cei din colectivul lui Bolojan. Dacă vrem să rezolvăm lucrul ăsta, să îl rezolvăm. Acest colectiv din jurul lui Bolojan a făăcut mai multe proiecte care au eșuat.”, spune Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, în emisiunea TALK B1, moderată de Gabriela Mihai.

USR continuă războiul cu PSD, indiferent de subiect

Cei din USR știu una și bună: trebuie să se bată cu PSD. Și acuză acum că e vina PSD-iștilor că reforma pensiilor speciale nu a fost făcută. Cumva au dreptate, dacă ne gândim că PSD a fost la putere ani și ani de zile și nu au abordat problema. Iar acum vor să o îngroape din nou.

„Pe parte guvernamentală Coaliția merge foarte bine. Că avem anumiți lideri care ies să critice decizii cu care au fost de acord, este o dovadă de ipocrizie. Nu cred că pe fond sunt probleme, că ne comunica, dacă era așa. Nu înțeleg de ce atâta timp PSD, cât a tot fost la guvernare, nu a reușit să rezolve această situație a pensiilor speciale. Dar, știm că dacă vrei să îngropi o măsură, faci comisii și grupuri de lucru.”, a afirmat Diana Stoica, deputat USR.

Scandalul, dus la cote maxime de Grindeanu

Tensiunile din Coaliție au fost alimentate chiar de Sorin Grindeanu care a răbufnit de două ori într-o zi împotriva lui Bolojan. Șeful PSD chiar a spus că premierul trebuie să plece. Apoi au venit și ironiile:

„Să arătăm că PSD poate să se schimbe fără să-şi renege rădăcinile. Să demonstrăm că poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetăţeni. Aţi văzut că n-am folosit pluralul.

Nu poţi să spui că tu vrei să elimini pensiile speciale pentru magistraţi, să vină ministrul justiţiei, Radu Marinescu, să trimită o hârtie către tine, prim-ministru, în care să spui că trebuie să stai 30 de zile să primeşti avizul de la CSM şi există această hârtie şi adresă trimisă de Radu şi tu să consideri că trebuie să stai doar 10 zile, că aşa eşti învăţat. Şi te aştepţi de la Curtea Constituţională să treacă peste aceste lucruri.

Şi vii ieri în coaliție şi spui următorul lucru: am de gând să o iau de la capăt, în acelaşi mod. Şi atunci se pune întrebarea, îţi doreşti cu adevărat să îndrepti aceste nedreptăţi, aceste injustiţii sociale, dacă vreţi, sau vrei să faci doar un joc de imagine, de orgoliu personal şi nu vrei să rezolvi această problemă? ”, a declarat .