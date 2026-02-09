B1 Inregistrari!
Ce spune Dana Budeanu despre invitația lui Nicușor Dan la prima reuniune a „Consiliului de Pace": „Noi nu știm nimic din ceea ce el urmează să facă"

Ana Beatrice
09 feb. 2026, 08:28
Sursă Foto: Captură Video/ Facebook - Subiectiv cu Razvan Dumitrescu
Cuprins
Dana Budeanu a avut o intervenție la Antena 3 CNN, duminică seara. În cadrul acesteia, a vorbit despre invitația adresată președintelui Nicușor Dan de a participa la prima reuniune a „Consiliului de Pace”. Evenimentul este programat pentru data de 19 februarie, la Washington.

Ce spune Dana Budeanu despre refuzul președintelui de a merge la Washington

Dana Budeanu a declarat că refuzul președintelui Nicușor Dan de a participa la reuniunea de la Washington este categoric.
Aceasta a explicat că orice formă de ezitare trădează, de fapt, lipsa unei dorințe reale de a merge.

„Deci, dacă te gândești, e clar că nu vrei să mergi, dar mai stai puțin, că poate cineva o să-ți spună dacă trebuie să mergi. Problema României, și pentru că ați amintit despre relația România-SUA, ea nu există, este zero astăzi. Noi nu avem niciun fel de relație cu administrația americană. Pe ce mă bazez? Pe tot ceea ce s-a întâmplat din momentul în care Nicușor Dan a ajuns președintele României. Care sunt relațiile cu Statele Unite? La ce nivel sunt? Unde este ambasadorul Statelor Unite?

Noi mai avem un pic și facem un an de când avem un nou președinte. Noi nu avem ambasador. Ce înseamnă asta concret? Cum se uită Statele Unite la România? Suntem o țară importantă pentru Statele Unite, din moment ce Statele Unite nici măcar nu au ambasador la noi? Când a fost numit și de când a ajuns? Cât face pe drum? Ce se întâmplă? Sunt luni și luni de zile. Aceasta este administrație. Acestea sunt relații externe. Noi nu avem politică externă. Nu doar eu spun asta, orice politician în deplinătatea facultăților mintale din România astăzi și sunt mulți care au afirmat asta, susțin același lucru. Care este politica externă României? Niciuna”, a transmis aceasta.

Cum vede Dana Budeanu echipa din spatele președintelui Nicușor Dan

Dana Budeanu a pus sub semnul întrebării existența și eficiența echipei care îl consiliază pe Nicușor Dan. Aceasta a întrebat direct cine sunt oamenii care ar trebui să-l sprijine și ce fac, concret, pentru România.

„Nicușor Dan nu conduce de capul lui România. Nu stă la Cotroceni și zice: „Dreapta, stânga, stânga, dreapta”. Nu. El are o echipă. Care este acea echipă? Ce face echipa în afară de a-l face de râs în fiecare zi? De aceea noi nu știm nimic din ceea ce el urmează să facă. De aceea îl avem pierdut prin Europa.

De aceea îl facem de râs în fiecare zi, că noi toți îl facem, pentru că el ne reprezintă pe noi. El astăzi este președintele acestei țări, al meu, al dumneavoastră, al tuturor. Deci nu contează că ne place rău, nu ne place. Niciun președinte de pe acest glob pământesc nu funcționează singur pus în fața faptului împlinit în fiecare zi, fără absolut niciun fel de desfășurător”, a mai precizat aceasta.

