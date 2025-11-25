B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Moșteanu: „Înzestrarea continuă, merge greu”. Ce spune despre tăierea salariilor din Armată (VIDEO)

Moșteanu: „Înzestrarea continuă, merge greu”. Ce spune despre tăierea salariilor din Armată (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 nov. 2025, 22:55
Moșteanu: „Înzestrarea continuă, merge greu”. Ce spune despre tăierea salariilor din Armată (VIDEO)
Foto: Ionuț Moșteanu / Facebook

Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a explicat de ce nu e de acord cu tăierea a 10% din salariile militarilor. Acesta a explicat și de ce înzestrarea Armatei Române „merge greu”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Moșteanu, despre salarii și înzestrarea Armatei

„E ultimul loc din care ar trebui tăiat ceva în România. Militarii, Armata Română trebuie să fie bine motivată, să nu se gândească că de la lună la lună se schimbă condițiile lor de activitate.

Au fost în 2024 niște creșteri după mulți ani în care n-au mai fost creșteri. E un grup mare de angajați ai statului, dar avem nevoie mai mult decât oricând de această Armată Română, care să fie bine motivată, pentru că uitați-vă ce se întâmplă… N-o să se termine lucrurile astea curând.

E bine să fie bine pe picioare, bine motivați. Înzestrarea continuă, merge greu, că nu există echipamente pe care să le luăm mâine. Dacă ar fi multe echipamente pe care să le luăm mâine, oricum n-am avea bani să le cumpărăm.

Avem un plan, am aprobat ieri în CSAT și programul SAFE, și vom avea în următorii ani mult mai multe echipamente moderne care vor intra în inventarul Armatei Române.

Cred cu tărie acest lucru – nu e oportun acum. Armata trebuie bine motivată. Sistemul național de apărare, până la urmă, că e un sistem mai larg”, a declarat Ionuț Moșteanu, pentru B1 TV.

Acesta a mai afirmat că el și ministrul Predoiu, de la Interne, au făcut în ultimele luni diverse ajustări de costuri: „Se pot face ajustări, dar aceste ministere au de 2 – 3 ani niște provocări”.

Tags:
Citește și...
Cine sunt oamenii care vor putea cumula în continuare pensia cu salariul la stat. Ministrul Florin Manole a explicat decizia (VIDEO)
Politică
Cine sunt oamenii care vor putea cumula în continuare pensia cu salariul la stat. Ministrul Florin Manole a explicat decizia (VIDEO)
Ciprian Ciucu: „Este adevărat, Ilie Bolojan mi-a cerut să candidez”. Ce i-a spus premierul (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu: „Este adevărat, Ilie Bolojan mi-a cerut să candidez”. Ce i-a spus premierul (VIDEO)
Ciprian Ciucu: Am propus ca primii 5 candidați să dezbatem. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu au refuzat (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu: Am propus ca primii 5 candidați să dezbatem. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu au refuzat (VIDEO)
Ciucu, despre polițiștii locali din Sectorul 4: „Sunt niște băieți care câteodată abuzează cetățeanul” / Cum funcționează Poliția Locală în Sectorul 6 (VIDEO)
Politică
Ciucu, despre polițiștii locali din Sectorul 4: „Sunt niște băieți care câteodată abuzează cetățeanul” / Cum funcționează Poliția Locală în Sectorul 6 (VIDEO)
Ce va face Ciprian Ciucu, dacă va ajunge primar general: „Am deja proiectele bine puse la punct” (VIDEO)
Politică
Ce va face Ciprian Ciucu, dacă va ajunge primar general: „Am deja proiectele bine puse la punct” (VIDEO)
Ciucu spune că Primăria Capitalei e dezorganizată: Au venit funcționari la mine, să le dăm noi documente de urbanism, pentru că nu le dădea propria lor Direcție (VIDEO)
Politică
Ciucu spune că Primăria Capitalei e dezorganizată: Au venit funcționari la mine, să le dăm noi documente de urbanism, pentru că nu le dădea propria lor Direcție (VIDEO)
Ciucu, despre cazul buletinelor emise cu documente false: Ministerul Public s-a referit la altă anchetă. Poate m-am grăbit când am anunțat, dar nu e fals ce am spus eu (VIDEO)
Politică
Ciucu, despre cazul buletinelor emise cu documente false: Ministerul Public s-a referit la altă anchetă. Poate m-am grăbit când am anunțat, dar nu e fals ce am spus eu (VIDEO)
Băsescu, despre alegerile din Capitală: „Dreapta trebuie să îndemne electoratul să meargă pe votul util” (VIDEO)
Politică
Băsescu, despre alegerile din Capitală: „Dreapta trebuie să îndemne electoratul să meargă pe votul util” (VIDEO)
Băsescu, după ce sute de oligarhi ruși ar fi obținut acte false românești: „Fără complicitatea unor funcționari ai statului român nu se puteau obține. Este o problemă de securitate națională” (VIDEO)
Politică
Băsescu, după ce sute de oligarhi ruși ar fi obținut acte false românești: „Fără complicitatea unor funcționari ai statului român nu se puteau obține. Este o problemă de securitate națională” (VIDEO)
Băsescu: Am devenit ridicoli. Drona a fost doborâtă de un plop (VIDEO)
Politică
Băsescu: Am devenit ridicoli. Drona a fost doborâtă de un plop (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
23:35 - Elwira Petre simte dorul mâncării de „acasă”. Ce preparate poloneze recomandă: „Vă las o mică listă”
23:26 - Cine sunt oamenii care vor putea cumula în continuare pensia cu salariul la stat. Ministrul Florin Manole a explicat decizia (VIDEO)
23:06 - Cât costă un sejur la Alba Iulia în minivacanța de 1 decembrie? Prețurile au crescut considerabil
22:31 - Familia Regală a României scoate la vânzare una dintre proprietățile sale din Sinaia. Cât costă Hotelul „Furnica”
22:19 - Moșteanu a explicat de ce n-a fost doborâtă drona: Am vorbit cu piloții germani implicați în misiune. E o responsabilitate grea pe care dânșii o au, de a trage cu rachete deasupra României (VIDEO)
22:16 - Ciprian Ciucu: „Este adevărat, Ilie Bolojan mi-a cerut să candidez”. Ce i-a spus premierul (VIDEO)
21:50 - Deversările controlate de la Lacul Vidraru au dus la o descoperire neașteptată. Imaginile s-au viralizat rapid în mediul online
21:36 - Ciprian Ciucu: Am propus ca primii 5 candidați să dezbatem. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu au refuzat (VIDEO)
21:32 - Ciucu, despre polițiștii locali din Sectorul 4: „Sunt niște băieți care câteodată abuzează cetățeanul” / Cum funcționează Poliția Locală în Sectorul 6 (VIDEO)
21:06 - Mihaela Bilic, sfaturi pentru un răsfăț culinar fără vină: „Trebuie să vă placă – indiferent câta grăsime sau zahăr conțin”