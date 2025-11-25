Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a explicat de ce nu e de acord cu a 10% din salariile militarilor. Acesta a explicat și de ce înzestrarea Armatei Române „merge greu”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Moșteanu, despre salarii și înzestrarea Armatei

„E ultimul loc din care ar trebui tăiat ceva în România. Militarii, Armata Română trebuie să fie bine motivată, să nu se gândească că de la lună la lună se schimbă condițiile lor de activitate.

Au fost în 2024 niște creșteri după mulți ani în care n-au mai fost creșteri. E un grup mare de angajați ai statului, dar avem nevoie mai mult decât oricând de această Armată Română, care să fie bine motivată, pentru că uitați-vă … N-o să se termine lucrurile astea curând.

E bine să fie bine pe picioare, bine motivați. Înzestrarea continuă, merge greu, că nu există echipamente pe care să le luăm mâine. Dacă ar fi multe echipamente pe care să le luăm mâine, oricum n-am avea bani să le cumpărăm.

Avem un plan, am aprobat ieri în CSAT și , și vom avea în următorii ani mult mai multe echipamente moderne care vor intra în inventarul Armatei Române.

Cred cu tărie acest lucru – nu e oportun acum. Armata trebuie bine motivată. Sistemul național de apărare, până la urmă, că e un sistem mai larg”, a declarat Ionuț Moșteanu, pentru B1 TV.

Acesta a mai afirmat că el și ministrul Predoiu, de la Interne, au făcut în ultimele luni diverse ajustări de costuri: „Se pot face ajustări, dar aceste ministere au de 2 – 3 ani niște provocări”.