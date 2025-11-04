Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, că în ședința coaliției de guvernare nu s-a ajuns la niciun acord privind reforma administrației locale în România.

Ce spune Sorin Grindeanu despre reforma administrației locale în România

„Nu există ceva despre care să vă spun 100% că s-a luat decizie în coaliţie astăzi. De aceea m-au mirat ştirile pe care le-am văzut la vreo jumătate de oră după ce am ieşit din coaliţie. Noi am spus următorul lucru şi se spune acest lucru de vreo câteva săptămâni. Dacă vorbim de un pachet 3, trebuie să vorbim din administraţia locală, în mod obligatoriu, PSD nu va accepta să discutăm doar de administraţia locală, fără să discutăm de reduceri în administraţia centrală.

Şi, în al treilea rând, în mod obligatoriu trebuie să existe acel pachet de relansare economică. Astea sunt condiţii pe care noi le-am spus de vreo lună şi ceva – două. În al doilea rând, ceea ce am văzut că s-a dat pe surse, că s-a ajuns la un agreement, că să dăm afară 13.000 de oameni, că asta înseamnă reformă în administraţie, nu e cazul, nu am discutat aşa ceva, nu s-a ajuns la această concluzie. Nu s-a luat nici o decizie legată de aceste lucruri în şedinţa coaliţiei de azi”, a spus Grindeanu, potrivit .

Ce înseamnă, de fapt, reforma administrației locale în România pentru PSD

Grindeanu a precizat că „reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară”, ci să reduci cheltuielile și să modernizezi sistemul: „Să vorbești de comasări de localități, să vorbești de digitalizare, asta înseamnă reformă”.

„Sperăm de fiecare dată să ajungem la un punct de vedere comun, să înaintăm (în şedinţele de coaliţie – n.r.). Nu pot să spun că urmare a şedinţei de azi n-am înaintat în discuţii legate de administraţia locală şi administraţia centrală. Există încă lucruri care trebuie să fie clarificate, de exemplu, pe administraţia centrală, unde mai trebuie a se veni cu menţiuni pe unele ministere, astea sunt lucruri care nu pot fi închise aşa, pe repede înainte şi nu s-au închis. Dar mai vreau un singur lucru să vă spun dincolo de cele trei. Să ştiţi că reforma administraţiei locale nu înseamnă să dai oameni afară. Reforma administraţiei locale înseamnă să vorbeşti de comasări de localităţi, să vorbeşti de digitalizare, asta este reformă.”, a mai adăgat președintele interimar al PSD.

Cum vede liderul PSD problema pensiilor magistraților

Sorin Grindeanu a comentat și situația pensiilor speciale din justiție. El a menționat că este nevoie de o lege corectă și echilibrată.

Potrivit acestuia, dacă actul normativ nu este finalizat la timp, România riscă să piardă 230 de milioane de euro din fonduri europene. „Dacă se lasă orgoliile și pozițiile de forță, există șanse să treacă reforma la timp”, a adăugat Grindeanu, conform .

„Haideţi să vedem situaţia la zi. Avem decizia CCR, aşa cum ştiţi, dată în urmă cu 2 săptămâni, care nu a fost încă motivată. Noi, de la PSD, spunem că pierdem vremea, că ar trebui să facem o nouă lege până vine motivarea, pentru că avem un termen-limită de 28 noiembrie pentru o nouă lege.

Dacă nu o avem, pierdem 230 de milioane de euro. Am avut o întâlnire scurtă de 10 minute cu actorii principali din Justiție, întrebându-i un singur lucru: Ati fi dispusi să facem un grup de lucru, să deblocam situația? Da.

Am mers în Coalitie să transmit, şi Coaliţia a decis că nu putem negocia, mergem înainte şi nu negociem şi eu am cam fost făcut în toate felurile, ca eu încerc să negociez şi cum îmi permit eu sa fac asta?…”, a mai spus liderul PSD.

Ce urmează pentru coaliția de guvernare

Liderul PSD a transmis că formațiunea sa este pregătită pentru dialog și soluții, nu pentru confruntare:

„Îmi doresc să avem o lege corectă, nu poti să ieși la pensie la 48 de ani cu 100% din salariu. Lumea este dispusă să găsească un mod de a dialoga, nu e treaba mea, dar îmi doresc să avem o noua lege şi să nu pierdem acești bani. Aceşti 230 milioane de euro reprezintă de 3 ori suma pe care statul o ia într-un an prin aplicarea CASS pentru mame, se strâng 80 de milioane de euro.

Stăm şi ne uităm de 2 săptămâni cum se apropie termenul de 28 si nu avem o lege. Dacă se lasă orgoliile si pozițiile de forţă ale unora din Guvern, există şanse, eu asa spun (n.r. să se rezolve problema pensiilor magistraților). Mai mult de 50% şanse”, a mai declarat Sorin Grindeanu.