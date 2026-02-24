Ceartă pe banii României din Programul SAFE. De ce s-a supărat Franța pe noi și se uită invidioasă la Germania

Cele aproape 17 miliarde de euro primite de România prin Porgramul SAFE nasc conflicte internaționale. Franţa este supărată pe România, din cauza contractelor cu firmele germane, care au o valoare mai mare decât cele cu firmele franceze.

Franța s-a supărat că ia puțin din banii României

Companiile franceze de apărare sunt nemulțumite de contractele cu valoare mai mare semnate de România, cu firme germane din domeniul apărării, în cadrul instrumentului Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE).

O sursă dintr-o companie franceză de apărare a declarat că firmele franceze sunt frustrate, deoarece vor primi mai puțin de 2 miliarde de euro pentru proiecte comune de apărare cu România.

În acest timp, companiile germane au obținut contracte în valoare de până la 6 miliarde de euro.

„Așteptările Franței cu privire la SAFE au fost cele mai afectate în acest caz. Franța ar putea fi considerată, în mod firesc, un beneficiar cheie al SAFE, având în vedere statutul său de campion al apărării pe continent. Cu toate acestea, așteptările trebuie calibrate cu atenție în funcție de capitalele UE, deoarece țări precum România vor necesita o gamă largă de opțiuni.

Deși francezii și-au menținut prezența în România prin intermediul unor companii precum Thales și Airbus, Germania continuă să fie principalul partener economic și investitor al României. Din această perspectivă, Berlinul deține o influență considerabilă în sfera economică mai largă.”, a declarat Radu Magdin, analist în afaceri globale, pentru .

Ce face România cu miliardele din SAFE

Potrivit reprezentanților Guvernului, banii din se împart astfel:

– 4,2 miliarde euro – construirea segmentelor din Autostrada „Moldovei” A7 Pașcani – Suceava – Siret și Autostrada „Unirii” A8 Moțca – Iași – Ungheni

– 9,6 mld euro – achiziții militare ale MApN

– 2,8 mld euro – achiziții pentru MAI și celorlalte instituții din zona de siguranță și securitate națională.

Potrivit datelor prezentate de ministrul Apărării, Radu Miruță, Armata va beneficia de bani pentru 21 de proiecte de achiziții, cu o valoare totală de 9,53 mld de euro. 10 programe sunt cu achiziție în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziții individuale ale României.