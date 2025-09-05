B1 Inregistrari!
Politică » Ciolacu: „Cele mai noi date europene dovedesc că, la finalul mandatului de premier, am lăsat România pe locul doi la creștere economică în UE"

Ciolacu: „Cele mai noi date europene dovedesc că, la finalul mandatului de premier, am lăsat România pe locul doi la creștere economică în UE”

Traian Avarvarei
05 sept. 2025, 19:45
Ciolacu: „Cele mai noi date europene dovedesc că, la finalul mandatului de premier, am lăsat România pe locul doi la creștere economică în UE"
Marcel Ciolacu, fost premier și fost lider PSD.

Marcel Ciolacu, fostul lider PSD, a declarat că la finalul mandatului său de premier a lăsat România pe locul 2 la creștere economică în UE. El a atacat apoi voalat strategia actualului Guvern, susținând că n-ai cum să ai creștere economică dacă tai din investiții și panichezi populația tot vorbind de concedieri și austeritate. Ciolacu a mai afirmat că PSD va lansa curând un Plan de Stimulare a Economiei.

Cuprins

  • Ce a spus Ciolacu despre performanțele sale economice ca premier
  • Ce a spus Ciolacu despre inițiativele PSD privind economia

Ce a spus Ciolacu despre performanțele sale economice ca premier

„Cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025 dovedesc că, la finalul mandatului de premier, am lăsat România pe locul doi la creștere economică în UE, la egalitate cu Croația și puțin sub Danemarca!

Este un argument clar că, atât timp cât nu tai investiții și nu panichezi populația și firmele vorbind doar despre concedieri și austeritate, ci dimpotrivă, stimulezi marile proiecte de dezvoltare a țării și consumul intern, economia țării poate crește!

Eu nu am privit banii cheltuiți pe autostrăzi, spitale sau proiecte locale de alimentare cu apă și gaze drept riscuri la adresa deficitului bugetar! Consider în continuare că asemenea proiecte de investiții sunt obligatorii, fiindcă produc efecte de multiplicare economică pe termen lung”, a scris fostul premier, pe Facebook.

Acesta a dat apoi exemplu de cum a stimulat producția în agricultură, cu ajutoare de la stat și din fonduri europene: „Iată un exemplu despre un efect major și rapid al unei investiții într-un domeniu strategic, ușor de înțeles. Anul trecut, guvernul pe care l-am condus a acordat fermierilor români granturi de 2 miliarde de euro din fonduri europene și 1,5 miliarde de euro de la bugetul național. Efectul este că așteptăm anul acesta un record absolut al ultimilor 30 de ani atât în producția culturilor de toamnă, cât și în zootehnie. Ceea ce poate va fi o ancoră solidă pentru economia noastră și în al treilea trimestru din 2025”.

Ce a spus Ciolacu despre inițiativele PSD privind economia

„Concluzia este că, România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii și de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei. Știu că la asta au lucrat colegii din PSD și că îl vor prezenta în perioada următoare.

Sper ca acest plan să fie aprobat de Guvern și pus rapid în practică, pentru că doar așa această guvernare probează că are încredere în economia României!”, a mai transmis Marcel Ciolacu, pe Facebook.

