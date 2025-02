Ciolacu, mesaj pentru primari: Nu mai trebuie să fiţi pasivi, mergeţi la oameni şi explicați-le adevărul. Nu avem altă soluţie pentru funcţia de preşedinte decât Crin Antonescu (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România, că „nu avem altă soluţie în acest moment pentru funcţia de preşedinte decât Crin Antonescu”. Ciolacu le-a cerut primarilor să se implice în campania pentru prezidențiale, explicându-le oamenilor de ce trebuie să rămânem în și de ce Crin Antonescu e candidatul potrivit.

Ciolacu: Am greşit și trebuie să învăţ

Liderul PSD a explicat întâi ce greșeală crede că a făcut el la alegerile prezidențiale de anul trecut: „Am venit azi în faţa dvs cu Crin Antonescu, propunerea alianţei de guvernare pentru funcţia de preşedinte. Ştim ce s-a întâmplat anul trecut… Eu nu judec pe nimeni (…) şi știți, de la Adam şi Eva, că a greşi e omeneşte, a persevera e prosteşte. Eu cred că, în primul rând, am greşit eu că am încercat să transmit ce fac ca premier, crezând că acela e profilul de viitor preşedinte. Am greşit și trebuie să învăţ şi eu, şi dvs”.

Potrivit acestuia, Crin Antonescu are cu adevărat „profilul de preşedinte al României”.

„Eu am avut profilul de premier criticat, şi acum sunt sub un asalt continuu. Înţeleg de ce, altă miză nu e decât de a intra iar într-o degringoladă şi de a schimba candidatul comun al alianţei”, a continuat Ciolacu, punctând că toți liderii coaliției își asumă

Solicitarea lui Ciolacu pentru primari, în prag de prezidențiale

Marcel Ciolacu le-a cerut apoi primarilor să se implice în campania pentru prezidențiale, explicându-le oamenilor care este miza acestor alegeri: „De data aceasta, nu mai trebuie să fiţi pasivi, trebuie să mergeţi la oameni și să le explicaţi adevărul – că dacă nu continuăm în linia pe care am început-o, România intră într-o aventură care va avea costuri asupra familiilor noastre, asupra copiilor noştri şi asupra nepoţilor noştri”.

Ciolacu: Nu avem altă soluţie în acest moment decât Crin Antonescu

„Adevărul e că nu avem altă soluţie în acest moment pentru funcţia de preşedinte decât Crin Antonescu. V-o spun ca un om politic trecut prin multe (…) şi cred din tot sufletul meu că mai avem o şansă pe care nu avem voie să o ratăm şi trebuie cu adevărat să ne implicăm cu toţi. Nu vom reuşi sub nicio formă fără dumneavoastră”, a mai declarat Marcel Ciolacu.