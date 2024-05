Ciolacu, reacție la acuzația că majorarea de salarii e insuficientă: Acum Guvernul atât poate. Eu nu răspund la șantaj, nu-mi bat joc de România și nu arunc țara în haos

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că salariile pentru anumite categorii de bugetari s dar doar cu 10% deoarece atât e posibil acum. Ritmul investițiilor trebuie menținut și eu nu vreau să arunc țara în haos, a spus Ciolacu. Acesta a mai afirmat că bugetarii protestează acum mai mult că e an electoral, dar „eu nu răspund la șantaj”.

Ciolacu: Guvernările de Dreapta n-au mărit nici salariile, nici pensiile

„Au fost 4 ani de guvernare de Dreapta, până să intre PSD, și nu s-au mărit nici pensiile, nici salariile, nu s-a respectat legea, s-au făcut împrumuturi. Nu s-a întâmplat nimic!

Când am intrat la guvernare – în afară de pandemie, criză energetică – s-a respectat legea cu pensiile, s-au mărit salariile la bugetari. Normal că a scăzut nivelul de trai din cauza inflației”, a declarat Marcel Ciolacu, la

El a afirmat apoi că nu-și închipuie cum de s-a angajat fostul premier liberal Florin Cîțu să reducă deficitul bugetar la 3% în trei ani, când un termen realist ar fi șapte ani.

Ciolacu, reacție la nemulțumirile vizavi de majorările salariale

Despre că primesc majorări salariale de doar 10%, Ciolacu a spus: „România trebuie să-și mențină ritmul de investiții. Am înțeles de la angajații din Guvern că nu e suficient cât am propus, dar Guvernul atât poate. Ca să fie sustenabil nu poate mai mult. Eu nu-mi bat joc de România, nu arunc țara în haos. Acest lucru se întâmplă pentru că suntem în an electoral. Eu nu răspund la șantaj”.

Ciolacu a mai precizat că la 3.700 de lei, de la 1 iulie.