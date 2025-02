Ciolacu s-a cățărat într-un copac, să își recupereze pisica (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu s-a filmat în timp ce-și recupera pisica dintr-un pom. Clipul, postat pe TikTok, a strâns sute de comentarii în câteva ore.

Ciolacu și-a salvat pisica din copac

Pisica a profitat de faptul că ușa casei era deschisă, a ieșit, s-a urcat într-un copac, dar n-a mai putut să coboare. Ciolacu a auzit mieunatul speriat al pisicii și s-a urcat în pom chiar el cu o scară, ca s-o coboare de acolo.

„Astăzi de dimineață, când am ieșit în curte, am uitat să închid ușa și, normal, pisica a fugit afară. Pisicile urcă foarte ușor, dar nu mai știu să coboare. Am escaladat și am recuperat din copaci pisica”, a explicat Ciolacu, în clipul postat pe TikTok.

Pe pisică o cheamă Prima. Liderul PSD a primit-o de la Mihai Tudose, acum doi ani.