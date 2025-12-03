Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Generală, susține că videoclipul postat de Vlad Voiculescu (USR) în care este acuzat că nu a votat pentru suspendarea unor PUZ-uri este o regie.

Ciprian Ciucu răspunde acuzațiilor

Candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Generală videoclipul înregistrat și postat de este regizat special pentru a-l ataca. Ciprian Ciucu spune că nu se poate pronunța cu privire la implicarea voită a președintelui Nicușor Dan. În schimb, susține că consilierii generali ai PNL au votat pentru suspendarea PUZ-urilor la care se face referire.

„Este o regie acolo. Nu știu dacă Nicușor Dan a știut de această regie. Factual, PNL a votat suspendarea acestor PUZ-uri În momentul în care s-a pus problema anulării lor, nu am știut. Nu am primit nici un telefon de la Nicușor Dan să îmi ceară acest lucru. Nu am avut niciodată o astfel de discuție cu dânsul”, a declarat Ciucu.

Ulterior, spune canddiatul, nu a mai primit nici un semn de la care să-i ceară susținerea pentru ca acestea să nu treacă de Consiliul General. Mai mult, susține că s-a ajuns la un acord ca documentațiile să fie contestate în justiție.

„Ceea ce mi-aduc aminte de atunci este că au fost date încă o dată în judecată, în instanță, PUZ-urile, pentru a doua oară. Și a fost un agreement atunci să se finalizeze în justiție. Ceea ce pot să vă spun foarte clar nu am primit niciodată nici un telefon pe această temă, nu am avut nici o astfel de discuție, Domnul Voiculescu m-a băgat în acest filmuleț regizat, evident, din motive electorale. Cum pot eu să fiu responsabil de ceva la care nu am participat. Și asta vă zic cu toată seriozitatea”, a mai spus politicianul PNL.

Avertismentul candidatului PNL

Ciprian Ciucu a mai spus că vieoclipul postat de Vlad Voiculescu ar putea afecta relațiile dintre și PNL. Politicianul susține că acesta ar fi fost bune dar, după alegerile locale, este posibil ca lucrurile să se schimbe. S-ar putea ajunge la slăbirea încrederii între reprezentanții celor două partide la nivelul guvernului.

„Este un videoclip marcat electoral. L-au transformat, nu știu dacă cu voia lui, presupun că nu, pe domul președinte Nicușor Dan într-un agent electoral. Este doar decizia USR. Tot ce pot să constat este că aceste atacuri ne fac tuturor rău, și relației dintre USR și PNL, care a fost o relație bună până acum și cred că pot să slăbească inclusiv încrederea la nivelul guvernării”, a mai spus Ciprian Ciucu.

În acest context, el s-a arătat surprins de atacurile la care este supus din partea USR, inclusiv prin intermediul clipului respectiv. Totodată, s-a apărat de acuzațiile ce i-au fost aduse aducând propriile-i argumente.

„Nu mă așteptam la o astfel de campanie și o astfel de manipulare regizată inclusiv de Ziua Națională. Mi se pare că s-au depășit anumite limite și tot ce pot să fac este să resping toate aceste acuzații. Și am niște argumente în favoarea mea: domnul Nicușor Dan a dat în judecată primarul USR al sectorului doi pentru zeci de autorizații de construire. Nu a dat în judecată Primăria Sectorului 6 sau pe mine pentru nici una; eu, personal am fost dat în judecată, exact ca și domnul Nicușor Dan de către dezvoltatori imobiliari. Am 25 de procese. Unul îmi cere 27 de milioane de euro, și le câștigăm în instanță. Asta este foarte important. Dacă era să facem doar un joc de glezne, să spun că m-a obligat judecătorul ca să semnez sau executorul judecătoresc, le-am fi pierdut, poate, în instanță. Le câștigăm; am fost amendat de Inspectoratul pentru Siguranță în Construcții, la fel ca Nicușor Dan, Este al treilea argument, a mai spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu se compară cu Nicușor Dan

Candidatul PNL la alegerile pentru susține că a avut și a urmat aceeași viziune ca și Nicușor Dan, în administrarea Sectorului 6. Ciprian Ciucu susține că a dus propriile-i lupte cu dezvoltatorii imobiliari. Din acest motiv se arată nedumerit de atacurile la care este supus de USR. Mai ales că, susține, reprezentanții acestui partid sunt la curent cu acțiunile sale.