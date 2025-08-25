Ciprian Ciucu despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui să aibă loc în luna noiembrie pentru că așa prevede legislația.

Acesta a respins varianta susținută de PSD de a amâna organizarea alegerilor pentru funcția de primar al Capitalei:

“Nu are nimeni dreptul să își spună părerea. Cu toții trebuie să respectăm legea! Aici nu mai contează părerea mea, părerea unuia sau altuia. Important este să repecți legea. Legea spune cel târziu în noiembrie. Hai să respectăm legea că de aici pleacă foarte multe probleme și neîncrederea oamenilor. Cum adică negociem dacă respectăm sau nu legea?! Ok, înțeleg că legea nu are penalități. Aici nu e ce cred eu că ar avantaja pe unul sau pe altul. Contează că trebuie să le facem în luna noiembrie. Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea”.

Cât privește varianta unui candidat comun al coaliției de guvernare, Ciprian Ciucu a precizat că orice variantă este posibilă în acest moment. Pe de altă parte, Ciprian Ciucu respinge scenariul destrămării coaliției dacă nu va exista un candidat comun:

“Orice este posibil în acest moment. Orice negociere, oricine are dreptul să propună un candidat. Suntem totuși într-o țară liberă și în democrație. Aceasta este o coaliție făcută pentru un obiectiv asumat în acordul de guvernare. Nu este o alianță electorală, nu este o coaliție electorală, este o coaliție care are un obiectiv, să treacă această perioadă grea și să relanseze economic țara. Nu e mare dragoste între PSD, USR, PNL.

Este o coaliție proeuropeană, normală într-o democrație, în care deciziile se iau consensual dar toate aceste decizii trebuie să fie în spiritul și litera legii. Nefiind o coaliție care să spună într-un acord: vom veni cu un candidat comun, aceste discuții nu mi se pare că fac obiectul scopului coaliției”.

La rândul său, Cătălin Drulă luni că nu decide Sorin Grindeanu dacă se fac sau nu alegeri în luna noiembrie.