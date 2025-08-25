B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea”

Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea”

George Lupu
25 aug. 2025, 21:06
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui să aibă loc în luna noiembrie pentru că așa prevede legislația.

Cuprins

  • Ciprian Ciucu despre alegerile pentru Primăria Capitalei
  • Ce șase sunt pentru un candidat comun

Ciprian Ciucu despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Acesta a respins varianta susținută de PSD de a amâna organizarea alegerilor pentru funcția de primar al Capitalei:

“Nu are nimeni dreptul să își spună părerea. Cu toții trebuie să respectăm legea! Aici nu mai contează părerea mea, părerea unuia sau altuia. Important este să repecți legea. Legea spune cel târziu în noiembrie. Hai să respectăm legea că de aici pleacă foarte multe probleme și neîncrederea oamenilor. Cum adică negociem dacă respectăm sau nu legea?! Ok, înțeleg că legea nu are penalități. Aici nu e ce cred eu că ar avantaja pe unul sau pe altul. Contează că trebuie să le facem în luna noiembrie. Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea”.

Ce șase sunt pentru un candidat comun

Cât privește varianta unui candidat comun al coaliției de guvernare, Ciprian Ciucu a precizat că orice variantă este posibilă în acest moment. Pe de altă parte, Ciprian Ciucu respinge scenariul destrămării coaliției dacă nu va exista un candidat comun:

“Orice este posibil în acest moment. Orice negociere, oricine are dreptul să propună un candidat. Suntem totuși într-o țară liberă și în democrație. Aceasta este o coaliție făcută pentru un obiectiv asumat în acordul de guvernare. Nu este o alianță electorală, nu este o coaliție electorală, este o coaliție care are un obiectiv, să treacă această perioadă grea și să relanseze economic țara. Nu e mare dragoste între PSD, USR, PNL.

Este o coaliție proeuropeană, normală într-o democrație, în care deciziile se iau consensual dar toate aceste decizii trebuie să fie în spiritul și litera legii. Nefiind o coaliție care să spună într-un acord: vom veni cu un candidat comun, aceste discuții nu mi se pare că fac obiectul scopului coaliției”.

La rândul său, Cătălin Drulă a subliniat luni că nu decide Sorin Grindeanu dacă se fac sau nu alegeri în luna noiembrie.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Când își va asuma Guvernul condus de Ilie Bolojan răspunderea pentru pachetul 2 al austerității / Ciprian Ciucu: „Mai sunt discuții în coaliție”
Politică
Când își va asuma Guvernul condus de Ilie Bolojan răspunderea pentru pachetul 2 al austerității / Ciprian Ciucu: „Mai sunt discuții în coaliție”
Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi făcute în această toamnă” / „Nu este PSD într-o poziție nici să amenințe, nici să rupă coaliția” (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi făcute în această toamnă” / „Nu este PSD într-o poziție nici să amenințe, nici să rupă coaliția” (VIDEO)
Mircea Abrudean, răspuns vehement: „Este unica șansă pentru România de a se redresa”
Politică
Mircea Abrudean, răspuns vehement: „Este unica șansă pentru România de a se redresa”
Grindeanu: E absolut scandalos că unii furnizori de energie nu facturează acum, ca să prindă TVA-ul mărit. Am cerut ministrului Energiei ca vinovații să plătească (VIDEO)
Politică
Grindeanu: E absolut scandalos că unii furnizori de energie nu facturează acum, ca să prindă TVA-ul mărit. Am cerut ministrului Energiei ca vinovații să plătească (VIDEO)
„A mierlit?”. Cum a reușit un politician AUR să fure locuințele unor bătrâni: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”
Politică
„A mierlit?”. Cum a reușit un politician AUR să fure locuințele unor bătrâni: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”
PSD revine la masa coaliției de guvernare. Sorin Grindeanu cere o analiză pe Pachetul 2 de austeritate
Politică
PSD revine la masa coaliției de guvernare. Sorin Grindeanu cere o analiză pe Pachetul 2 de austeritate
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”
Politică
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”
Grindeanu: Suntem în mare de acord cu pachetul de eliminare a privilegiilor, dar două chestiuni trebuie clarificate (VIDEO)
Politică
Grindeanu: Suntem în mare de acord cu pachetul de eliminare a privilegiilor, dar două chestiuni trebuie clarificate (VIDEO)
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: PSD creează blocaje în coaliție, USR e preocupat de imagine
Politică
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: PSD creează blocaje în coaliție, USR e preocupat de imagine
Ciucu poate repeta scenariul Polițeanu: sondajele neasumate nu reflectă votul real
Politică
Ciucu poate repeta scenariul Polițeanu: sondajele neasumate nu reflectă votul real
Ultima oră
21:22 - Preparatul care te ajută să salvezi ardeii și roșiile uitate prin frigider. Cum se pregătește
21:14 - Tragedie în Marea Britanie. Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit
20:50 - Descoperire halucinantă la un cimitir din Brăila. Ce face administratorul cu osemintele celor a căror rude nu plătesc taxa pentru mormânt
20:45 - Donald Trump reafirmă sprijinul SUA pentru securitatea Ucrainei. Ce a spus acesta
20:35 - Când își va asuma Guvernul condus de Ilie Bolojan răspunderea pentru pachetul 2 al austerității / Ciprian Ciucu: „Mai sunt discuții în coaliție”
20:21 - Autobuzele turistice din București, din nou pe traseu. Cât costă un bilet
20:16 - Carmen Brumă, despre uleiul de măsline din salate. Ce a recomandat aceasta
19:55 - Ce elevi vor beneficia de burse, din toamnă. Ministerul Educației anunță noi schimbări
19:53 - Criminalul Emil Gânj s-ar putea ascunde în tuneluri militare din al Doilea Război Mondial. Ce indicii au anchetatorii
19:47 - Melania Trump la 55 de ani: cum își menține silueta de model și ce exerciții face aceasta