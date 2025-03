Ciprian Ciucu, despre Nicușor Dan: Dânsul nu ia decizii, nici nu mi-l pot imagina la Cotroceni. Nu este foarte axat pe a lua decizii în timp util. Nu mi se pare potrivit (VIDEO)

Ciprian , prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, a comentat în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, subiectul referitor la întâlnirea lui cu Ilie Bolojan.

Ciucu a fost întrebat dacă această întâlnire ar putea să fie un motiv de nemulțumire pentru Crin Antonescu.

Ciprian Ciucu a precizat că Ilie Bolojan i-a spus că singurul om pe care Partidul Național Liberal (PNL) îl susține, în acest moment, este Crin Antonescu.

„Mi-e și greu, cumva, să-l susții pe Nicușor Dan la președinție”

Ciucu a exprimat, de asemenea, dificultatea de a-l susține pe Nicușor Dan pentru funcția de președinte, subliniind că Nicușor Dan nu a performat în funcția sa de primar General și că nu este genul de lider care să ia decizii rapide și eficiente.

„Vă dați seama, când ești candidat, te gândești la fel și fel de scenarii, dar eu vă spun. Mie, Ilie Bolojan mi-a zis foarte clar. Singurul om pe care îl susține Partidul Național Liberal, în acest moment, este Crin Antonescu. În ceea ce privește susținerea domnului Bolojan, nu am văzut o altă susținere decât pentru domnul Antonescu.

Mi-e și greu, cumva, să-l susții pe Nicușor Dan la președinție, din punctul meu de vedere. Vă dați seama, dacă era să alegem între un primar care a performat și să candideze, puteam să fi mers de la început cu domnul Bolojan, despre asta era vorba.

Domnul Dan, din păcate, și acum știu ceea ce vorbesc și pot să vin întotdeauna cu foarte multe argumente, nu a performat, unu la mână. 2 la mână – dânsul nu ia decizii, nici nu mi-l pot imagina, cumva, la Cotroceni, la o ședință CSAT, cu toate instituțiile de forță, cu oameni cu foarte multă experiență, zicând ‘da, nu e momentul să luăm această decizie ca să cumpărăm nu știu ce echipamente militare’, că faci astfel de lucruri, adică nu este foarte axat pe a lua decizii și în timp util și stă foarte, foarte mult să se gândească, adică nu mi se pare potrivit”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.

„Să ne gândim puțin la scenariile de după alegeri. Este o alegere între haos, pe de o parte, și ordine”

„Pe de altă parte, Crin Antonescu este omul care poate să vorbească. Hai să ne imaginăm un Consiliu European, unde participă șefii de stat sau șefii de guverne, în funcție de fiecare țară.

Păi domnul Nicușor Dan, din discuțiile pe care le-am avut cu dânsul, întotdeauna se uita în pământ. Deci nu este genul de om care să relaționeze, să îl văd că este sociabil. Pe de altă parte, domnul Antonescu excelează la acest lucru, adică nu-l văd timorat în fața vreunui lider European. Sunt calități pe care le are, dar cea mai importantă calitate pe care o are Crin Antonescu, astăzi, pe lângă faptul că este pregătit, de fapt, aceasta este cea mai importantă calitate, dar mai are un avantaj. Haideți să ne gândim că de aici a plecat și ceea ce s-a scos din context ceea ce am spus eu.

Haideți să ne gândim puțin la scenariile de după alegeri. Este o alegere între haos, pe de o parte, și ordine, Antonescu reprezentând ordinea.

Haos sunt toți ceilalți și vă explic de ce. Păi, în primul rând, haideți să vedem. Unul ca Simion ce ar face … ar încerca să aducă instabilitate să provoace o criză guvernamentală, să cadă Guvernul și să provoace alegeri anticipate. Asta trebuie să ne fie foarte, foarte clar. Eventual, cu sprijinul lui Victor Ponta să rupă PSD-ul și să guverneze și să ducă România, să o bulgarizeze. Ce înseamnă? O instabilitate prelungită de ani și ani de zile. Asta înseamnă George Simion.

Același scenariu s-ar întâmpla și cu Victor Ponta – președinte. Ar rupe PSD-ul și ar încerca să facă cu cu Simion, eventual să-l pună și premier, Doamne ferește, deci să provoace această ruptură”, a mai explicat Ciucu.