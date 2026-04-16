Ciprian Ciucu iese la atac. Mesaj dur pentru PSD. Primarul general al Capitalei îl apără pe Bolojan

Ciprian Ciucu atacă dur PSD-ul lui Sorin Grindeanu. Într-un mesaj lung postat pe rețelele sociale, primarul general al Capitalei îl apără pe Bolojan și acuză PSD că face orice pentru a păstra privilegiile sinecuriștilor puși în funcții publice peste tot în țară.

Să te apuci să vorbești despre starea economiei după ce ai aruncat deficitul bugetar în aer, ajungând cel mai mare din Uniunea Europeană, punând în pericol atragerea miliardelor de euro alocați României, după ce ai venit în ani electorali cu măsuri care au pus economia într-o zonă de risc major, mi se pare culmea neasumării.

Și l-au găsit ei vinovat pe Bolojan! Ei, care au un președinte fix din echipa care a pus bugetul in piuneze. Noi, , măcar ne-am ales un președinte credibil, cu rezultate în județul și în orașul lui, care vor dăinui peste generații. Un președinte integru, fără scandaluri de corupție, care a muncit pentru oamneni și cu fapta, nu doar cu trăncăneala.”, își începe Ciprian Ciucu mesajul.

„Noi ne-am ales un lider asumat! Am ales un lider care a recunoscut greșelile propriului partid și și-a dedicat apoi viața profesională, politică, să le îndrepte! Și le-a îndreptat, în timp ce voi l-ați atacat, subminat și blocat zi de zi, săptămână de săptămână! Și cu toate acestea a reușit un minim de reforme care ne țin astăzi pe linia de plutire!

Din păcate, preponderent pe acelea care au pus presiune pe populație. Pentru că atunci când a ajuns la tăierea privilegilor voastre ați decis imediat griparea deciziilor Coaliției! Nu ar trebui să mă mai mir, istoria se repetă. Dar totuși mă mir, nu mă pot obișnui cu modul acesta iresponsabil de a face politică.

Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați! Tot ce am reușit până acum, aș spune totuși, împreună va fi anualt (inclusiv scăderea dobânzilor înainte de războiul din Golf). Nu va avea cine să atingă țintele din PNRR și banii europeni nu vor mai veni. Funcționarii ministerelor, în lipsa autorității politice, se vor demobiliza și vom rata reforme importane. Acelea puse acolo, anul trecut, în programul de guvernare al Coaliției.”, mai scrie primarul general al Capitalei.

Ciucu: Ilie Bolojan nu este o marionetă

„Să vă fie clar: Ilie Bolojan nu este o marionetă, așa cum v-ați abișnuit în trecut. Nu își va da demisia! Mai mult, larga majoritate a Partidului Național Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan. Pentru că este omul care în acest moment poate duce guvernarea mai departe.

Vă reamintesc, Partidul Național Liberal a decis la ultimul Birou Politic Național dacă PSD va demite Guvernul printr-o moțiune de cenzură! Iar cum Primul Ministru nu va demisiona, veți fi nevoiți să îl demiteți voi. Sunteți pe care să provocați o criză politică din nimic.

Nu exportați propria criză de identitate politică din partidul vostru în toată țara! Nu aveți niciun plan, ați pariat greșit pe faptul că Partidul Național Liberal îl va trăda pe Ilie Bolojan. PNL și-a regăsit sufletul, democrația internă, și ne place! Nu vom redeveni marionetele voastre. Putem colabora, dar de pe poziții demmne și cu respect reciproc.