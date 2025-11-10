Ciprian Ciucu: Magheru și Victoriei trebuie să fie efervescente

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Municipiului București, propune un amplu proiect de regenerare urbană a Capitalei, care pornește din centru către periferie și transformă Capitala într-un oraș viu, dinamic.

„Parisul cu Champs-Élysées, Barcelona cu Las Ramblas – astăzi ele sunt niște spații vii, comerciale, în care locuitorii acelor orașe, dar și turiștii petrec timp liber de calitate. E o viață efervescentă acolo. Așa îmi doresc eu Magheru”, a spus Ciucu legat de viziunea lui despre transformarea centrului Bucureștiului în următorii ani.

Ciprian Ciucu a spus că știe foarte bine zona Magheru – Calea Victoriei, fiindcă a făcut liceul în apropiere și trecea foarte des pe Bulevardul Magheru în anii 90. „Eu am învățat în (liceul) Spiru Haret. Știu foarte bine toată zona Magheru, fiindcă în Lăptăria lui Enache, la Motoare, sus, mi-am trăit adolescența și Magheru era deosebit pe vremea aceea”, și-a amintit Ciucu.

Ciprian Ciucu consideră că marile bulevarde din centrul Bucureștiului, precum Bulevardul Magheru sau Calea Victoriei, trebuie să fie modernizate, revitalizate, urmând să devină exemple de regenerare urbană. Primarul Sectorului 6 a spus că Bulevardul Magheru e astăzi „un tunel de tranzit” între nordul și sudul Capitalei, iar schimbarea concepției despre mobilitatea urbană în București va duce la înflorirea unor zone extinse din centrul orașului.

Ciucu se bazează pe experiența lui de primar de sector, el reușind în câțiva ani de zile să realizeze proiecte importante de regenerare urbană în Drumul Taberei Militari și Crângași, creând Parcul Liniei și modernizând digul Lacul Morii.

Material promovat de PNL București.