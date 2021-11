Ciprian Ciucu: Trebuie să convingem Romgaz să schimbe procedurile interne sau să găsească o soluție pentru a da gaz producătorului de agent termic care acoperă zona de vest a Bucureștiului (VIDEO)

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a precizat că a cerut Guvernului să se implice în soluționarea problemei legate de Vest Energo, un producător privat de agent termic care acoperă zona de vest a Bucureștiului. „Acum trebuie să convingem Romgaz, care este o companie majoritară de stat, să schimbe procedurile interne sau să găsească o soluție pentru a da acest gaz acestui producător de energie termică”, a spus edilul, marți seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Ciprian Ciucu (PNL București), despre problema legată de producătorul de agent termic care acoperă zona de vest a Bucureștiului

„Primăria de sector, primarul de sector nu au atribuții în termoficare. Eu mă implic în acest subiect tocmai că nu pot să ignor o problemă cu care se confruntă bucureștenii din Sectorul 6, adică mă implic exclusiv la nivel politic pentru că la nivel administrativ nu am nicio competență legală. Acestea fiind spuse, ultima discuție pe care am avut-o cu domnul ministru al Energiei, Virgil Popescu, care a fost interesat și îi mulțumesc că s-a implicat să încerce să rezolve această problemă, este legată de Vest Energo, un operator privat (…) de agent termic, un producător practic, iar acest producător nu a achiziționat gaze la prețul de 150 de euro tona, cât era vara trecută, în primăvară-vară, au crescut fabulos prețurile la gaz și în acest moment nu are bani și este în pierdere, deci nu produce agent termic”, a declarat Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă a discutat despre această situație și cu Nicușor Dan, el a explicat: „Am discutat cu dânsul, știe problema. I-am cerut să plătească datoriile către acest operator tocmai ca să aibă bani să cumpere acesta gaz. Eu m-am și văzut cu el. V-am zis, nu am atribuții directe eu în așa ceva, dar m-am văzut că am vrut să înțeleg în ce constă problema”.

„Primăria Capitalei are la dânsul, prin Termoenergetica, niște datorii pe care se pare că le va achita, dar ei nu au acces la gaz în acest moment și nu au bani să cumpere acest gaz. Precizez că sistemul de termoficare este un serviciu public, care ar trebui să aibe, cel puțin legal, din punct de vedere al legii, o continuitate. Pentru că nu s-au asigurat să aibă gaz, am cerut să se implice Guvernul și în special Ministerul Energiei ca să vedem dacă ar putea avea acces la cota de gaz din București, pe care o primește ELCEN. ELCEN a făcut o adresă către Ministerul Economiei prin care renunță la o parte din gaz. Acum trebuie să convingem Romgaz, care este o companie majoritară de stat, să schimbe procedurile interne sau să găsească o soluție pentru a da acest gaz acestui producător de energie termică, care acoperă zona de vest a Bucureștiului, mă refer în special la cartierul Militari, zona Moinești”, a adăugat Ciprian Ciucu.