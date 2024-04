Cîrstoiu, reacție la dezvăluirile privind averea sa: „Idei răuvoitoare ale grupurilor de interese alimentate de USR în anumite zone ale presei pentru a-mi schimba gândurile” (VIDEO)

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, a declarat că informațiile apărute în presă despre averea sa sunt parte a unei strategii a USR de a-l face să se retragă din cursa electorală.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV, după ce jurnaliștii de la au scris că medicul are o avere mult mai mare decât cea declarată, numeroase bunuri fiind trecute pe firme. Date fiind veniturile pe care le-a declarat, și proveniența banilor pentru achiziția mașinilor și proprietăților respective a ridicat semne de întrebare.

Cum răspunde Cîrstoiu acuzațiilor privind averea sa

„E o jignire instrumentată de strategii de campanie ai unora, iar eu și soția mea am muncit an de an de dimineață până seară, cum cei care spun chestia asta n-au făcut-o. Hai să ne hotărâm…”, a declarat Cîrstoiu.

Întrebat de ce, totuși, are averea trecută pe firme, el a răspuns: „Orice om care are niște societăți comerciale și are o activitate în privat face acest lucru, nu e un secret. Sunt niște idei răuvoitoare ale grupurilor de interese alimentate de USR în anumite zone ale presei pentru a denigra un om și pentru a-i schimba Nu, n-o să-mi schimbe gândurile, indiferent ce spune USR”.