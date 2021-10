Florin Cîțu și Nicolae Ciucă au anunțat propunerile pentru ministerele lăsate vacante de USR. Alina Gorghiu, la Justiție (VIDEO)

Florin Cîțu și Nicolae Ciucă se pregătesc pentru votul de învestire în Parlament. Deși este cotat cu șanse aproape de zero, PNL merge înainte. Premierul propus de către Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă, a anunțat într-o conferință de presă propunerile pentru ministerele lăsate vacante de USR și de Adrian Oros, susținător al lui Ludovic Orban.

Alina Gorghiu, Florin Roman, Cătălin Predoiu, Mircea Fechet și Robert Sighiartău sunt noile nume pe care PNL vrea să le coopteze în guvern.

Lista noilor miniștri propuși de PNL, pentru guvernul minoritar cu UDMR

Alina Gorghiu – Ministerul Justiției

Florin Roman – Ministerul Economiei

Cătălin Predoiu – Ministerul Apărării

Mircea Fechet – Ministerul Agriculturii

Robert Sighiartău – Ministerul Cercetării

Nelu Tătaru – Ministerul Sănătății

Bogdan Gheorghiu – Ministerul Culturii

Marcel Boloș – Ministerul Transporturilor

Hegdus Csilla (UDMR) – Ministerul Fondurilor Europene

_

În rest, celelalte portofolii rămân neschimbate.

Întrebat într-o conferință de presă ce-i recomandă pe Sighiartău la Ministerul Cercetării și pe Mircea Fechet la Agricultură, Nicolae Ciucă nu a putut răspunde. Astfel, împreună cu Florin Cîțu a plecat din fața jurnaliștilor.

Nicolae Ciucă, propunerea de premier a PNL, pesimist

Potrivit lui Nicolae Ciucă, Guvernul PNL are șanse infime pentru învestire.

„Nu am să îmi depun mandatul. Așa cum arată cifrele, guvernul nu are șanse să treacă. A fost destul de multă inflexibilitate în negociere, am constatat că nu vom ajunge la o majoritate. Ținând cont de situația în care ne găsim, am hotărât să merg cu programul de guvernare și cabinetul în Parlament pentru că mai este timp până miercuri, e timp de reflecție pentru fiecare parlamentar”, a transmis Ciucă.