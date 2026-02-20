B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”

Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”

Ana Maria
20 feb. 2026, 20:33
Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Ce a anunțat Ciucu, după ce a semnat autorizația
  2. Cum a reacționat Ciucu la atacurile venite din partea lui Cristian Popescu Piedone
  3. Ciucu a semnat autorizația. Ce spune primarul Sectorului 5 despre începerea lucrărilor
  4. De ce sunt urgente lucrările la Școala I.G. Duca

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat autorizația de construire necesară pentru reabilitarea Școlii I.G. Duca din Sectorul 5, la solicitarea edilului de sector, Vlad Popescu Piedone.

Decizia vine după o perioadă îndelungată în care proiectul a fost blocat din cauza problemelor administrative și a documentației incomplete.

Ce a anunțat Ciucu, după ce a semnat autorizația

Potrivit primarului general, procedura a fost reluată după ce Primăria Capitalei a intervenit pentru corectarea actelor necesare autorizării lucrărilor.

Dl. primar Piedone Jr. m-a rugat să îl ajut și să deblocăm autorizația de construire pentru punerea în siguranță și reabiliarea Școlii I.G. Duca, din Sectorul 5. Documentația de autorizare a constucțiilor era prost întocmită și era blocată de mai mulți ani.

Astfel, serviciul de arhitectului șef a chemat reponsabilii Primăriei Sectorului 5 și le-a dat soluțiile (ce anume trebuia să mai conțină documentația) prin care documentația să poată fi emisă legal.
Tocmai ce am semnat autorizația.

Am vorbit cu mai mulți părinți și profesori ai școlii și cu toții doresc să se întoarcă cât mai repede copiii în școala lor. Este doar normal să ajuți alte primării în activitatea lor, o faci pentru oameni.”, a scris Ciucu, pe Facebook.

Cum a reacționat Ciucu la atacurile venite din partea lui Cristian Popescu Piedone

La finalul mesajului, Ciucu a răspuns și atacurilor la dresa sa venite din partea lui Cristian Popescu Piedone.

Cât despre atacurile gratuite din ultimul timp venite din parte lui Piedone Sr., ce pot să spun… Mi-a venit în minte o vorbă a bunicului meu, care îmi spunea „să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare,”. Domn, în sensul de boier…”, a scris Ciucu, pe Facebook.

Ciucu a semnat autorizația. Ce spune primarul Sectorului 5 despre începerea lucrărilor

La scurt timp după emiterea autorizației, primarul Sectorului 5 a anunțat oficial demararea lucrărilor de consolidare la unitatea de învățământ situată pe Șoseaua Panduri.

„După ani de așteptare, blocaje birocratice și demersuri administrative, am reușit să deblocăm lucrările de consolidare ale Școlii Gimnaziale «I.G. Duca» din Sectorul 5!”, a transmis acesta.

Edilul a explicat că autorizația a fost obținută după o discuție directă cu primarul general, deși documentația tehnică și finanțarea erau pregătite încă din 2023.

De ce sunt urgente lucrările la Școala I.G. Duca

Clădirea școlii este încadrată în clasa de risc seismic II, motiv pentru care elevii au fost mutați temporar în alte spații pentru desfășurarea cursurilor în condiții de siguranță.

Proiectul prevede lucrări ample de consolidare structurală, reabilitare completă, extindere și modernizare a clădirii, astfel încât unitatea de învățământ să respecte standardele actuale.

Obiectivul meu este clar: elevii și profesorii să revină într-un spațiu sigur, modern și adaptat cerințelor actuale”, a declarat Vlad Popescu Piedone, mulțumindu-i lui Ciprian Ciucu pentru sprijinul acordat.

„Mulțumesc primarului general al Capitalei, care a pus pe lista de priorități educația copiilor din Sectorul 5.”, a conchis Piedone Jr. pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
Politică
Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
Surse: Negocieri între SUA și România. Când ar putea veni Marco Rubio în România și cum se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump
Politică
Surse: Negocieri între SUA și România. Când ar putea veni Marco Rubio în România și cum se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump
Diana Șoșoacă a depus în Parlament un proiect de lege pentru unirea României cu o altă țară. Ce condiții invocă
Politică
Diana Șoșoacă a depus în Parlament un proiect de lege pentru unirea României cu o altă țară. Ce condiții invocă
Bani în plus și acces mai ușor la fonduri europene. Alfred Simonis a anunțat ce beneficii și stimuente financiare ar putea primi comunele care fuzionează (VIDEO)
Politică
Bani în plus și acces mai ușor la fonduri europene. Alfred Simonis a anunțat ce beneficii și stimuente financiare ar putea primi comunele care fuzionează (VIDEO)
Reacția lui Băluță la planul STB de reducere a cheltuielilor: „Trebuie să protejăm persoanele cu venituri reduse”
Politică
Reacția lui Băluță la planul STB de reducere a cheltuielilor: „Trebuie să protejăm persoanele cu venituri reduse”
Surse: Cum vrea Guvernul să oblige la creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști
Politică
Surse: Cum vrea Guvernul să oblige la creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști
Sediile partidelor sunt „îngropate” în zăpadă, deși românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele
Politică
Sediile partidelor sunt „îngropate” în zăpadă, deși românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele
Nicușor Dan: Nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor CCR. Și ei trăiesc în mijlocul societății (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: Nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor CCR. Și ei trăiesc în mijlocul societății (VIDEO)
Nicușor Dan spune că nu vor mai fi creșteri de taxe: Nu vor exista turbulențe suplimentare, oamenii au plătit un cost deja
Politică
Nicușor Dan spune că nu vor mai fi creșteri de taxe: Nu vor exista turbulențe suplimentare, oamenii au plătit un cost deja
Nicușor Dan a dezvăluit ce i-ar cere lui Donald Trump. Președintele a enumerat două priorități cheie pentru România
Politică
Nicușor Dan a dezvăluit ce i-ar cere lui Donald Trump. Președintele a enumerat două priorități cheie pentru România
Ultima oră
21:38 - Căzăturile pe gheață fac victime pe bandă rulantă. Ce nu trebuie să faci niciodată când mergi pe polei
21:37 - Guvernul britanic ia în considerare eliminarea fratelui regelui Charles din linia de succesiune
21:25 - Donald Trump, nervos după ce Curtea Supremă i-a anulat taxele vamale. În replică, el a anunțat că va aplica un tarif „global” de 10%: „Mi-e rușine cu unii membri ai Curții” (VIDEO)
20:58 - Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
20:52 - Nereguli grave descoperite în toată țara de comisarii ANPC. Peste 1.500 de operatori economici au fost sancționați
20:40 - O zi la munte a devenit un lux pentru multe familii. Cât îi costă distracția pe turiști
20:14 - Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta
19:51 - Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
19:45 - Descoperire neașteptată: Locul unde a fost găsit un lac subteran uriaș, ascuns la peste 100 de metri sub pământ
19:38 - Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe