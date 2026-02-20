Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat autorizația de construire necesară pentru reabilitarea Școlii I.G. Duca din Sectorul 5, la solicitarea edilului de sector, Vlad Popescu Piedone.

Decizia vine după o perioadă îndelungată în care proiectul a fost blocat din cauza problemelor administrative și a documentației incomplete.

Ce a anunțat Ciucu, după ce a semnat autorizația

Potrivit primarului general, procedura a fost reluată după ce Primăria Capitalei a intervenit pentru corectarea actelor necesare autorizării lucrărilor.

„Dl. primar Piedone Jr. m-a rugat să îl ajut și să deblocăm autorizația de construire pentru punerea în siguranță și reabiliarea Școlii I.G. Duca, din Sectorul 5. Documentația de autorizare a constucțiilor era prost întocmită și era blocată de mai mulți ani.

Astfel, serviciul de arhitectului șef a chemat reponsabilii Primăriei Sectorului 5 și le-a dat soluțiile (ce anume trebuia să mai conțină documentația) prin care documentația să poată fi emisă legal.

Tocmai ce am semnat autorizația.

Am vorbit cu mai mulți părinți și profesori ai școlii și cu toții doresc să se întoarcă cât mai repede copiii în școala lor. Este doar normal să ajuți alte primării în activitatea lor, o faci pentru oameni.”, a scris Ciucu, pe .

Cum a reacționat Ciucu la atacurile venite din partea lui Cristian Popescu Piedone

La finalul mesajului, Ciucu a răspuns și atacurilor la dresa sa venite din partea lui Cristian Popescu Piedone.

„Cât despre atacurile gratuite din ultimul timp venite din parte lui Piedone Sr., ce pot să spun… Mi-a venit în minte o vorbă a bunicului meu, care îmi spunea „să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare,”. Domn, în sensul de boier…”, a scris Ciucu, pe Facebook.

Ciucu a semnat autorizația. Ce spune primarul Sectorului 5 despre începerea lucrărilor

La scurt timp după emiterea autorizației, primarul a anunțat oficial demararea lucrărilor de consolidare la unitatea de învățământ situată pe Șoseaua Panduri.

„După ani de așteptare, blocaje birocratice și demersuri administrative, am reușit să deblocăm lucrările de consolidare ale Școlii Gimnaziale «I.G. Duca» din Sectorul 5!”, a transmis acesta.

Edilul a explicat că autorizația a fost obținută după o discuție directă cu primarul general, deși documentația tehnică și finanțarea erau pregătite încă din 2023.

De ce sunt urgente lucrările la Școala I.G. Duca

Clădirea școlii este încadrată în clasa de risc seismic II, motiv pentru care elevii au fost mutați temporar în alte spații pentru desfășurarea cursurilor în condiții de siguranță.

Proiectul prevede lucrări ample de consolidare structurală, reabilitare completă, extindere și modernizare a clădirii, astfel încât unitatea de învățământ să respecte standardele actuale.

„Obiectivul meu este clar: elevii și profesorii să revină într-un spațiu sigur, modern și adaptat cerințelor actuale”, a declarat Vlad Popescu Piedone, mulțumindu-i lui Ciprian Ciucu pentru sprijinul acordat.

„Mulțumesc primarului general al Capitalei, care a pus pe lista de priorități educația copiilor din Sectorul 5.”, a conchis Piedone Jr. pe .