Ciprian Ciucu: Am propus ca primii 5 candidați să dezbatem. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu au refuzat (VIDEO)

Ciprian Ciucu: Am propus ca primii 5 candidați să dezbatem. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu au refuzat (VIDEO)

Ana Maria
25 nov. 2025, 21:36
Ciprian Ciucu: Am propus ca primii 5 candidați să dezbatem. Daniel Băluță și Anca Alexandrescu au refuzat (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Cine sunt cei 5 candidați nominalizați la o dezbatere și cine a refuzat să participe
  2. Cum vede Ciucu dinamica unei dezbateri fără toți candidații principali
  3. Ce spune Ciprian Ciucu despre o dezbatere cu Cătălin Drulă

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, că a propus organizarea unei dezbateri electorale între primii 5 candidați situați în sondaje. Liberalul consideră că discuțiile directe sunt esențiale pentru o campanie transparentă și corectă.

Ciucu afirmă că a venit cu această formulă pentru că doar acești candidați „pot influența rezultatul final al alegerilor”. El i-a nominalizat pe: Daniel Băluță, Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă și Ana Ciceală, menționând că discuțiile ar clarifica diferențele dintre programele politice și ar ajuta alegătorii să decidă informat.

Cine sunt cei 5 candidați nominalizați la o dezbatere și cine a refuzat să participe

Potrivit lui Ciucu, atât Daniel Băluță, cât și Anca Alexandrescu ar fi refuzat invitația.

“Eu am propus o formulă în care primii 5 candidați să vină să dezbată. De ce am zis primii cinci? Pentru că ei sunt cei care pot influența rezultatul final al alegerilor.

Daniel Băluță, Anca Alexandreascu, Cătălin Drulă, Ana Ciceală sunt canidații cu care mi s-ar părea normal să avem o dezbatere. Doamna Alexandrescu a declinat, deci domnul Vlad Gheorghe ar putea să îi ia locul, din punctul meu de vedere, într-o astfel de dezbatere. Domnul Băluță, din câte am înțeles, prin contactele pe care le avem, echipa mea le are cu diferite televiziuni care și-au dorit o astfel de dezbatere, va evita aceste dezbateri.”, a precizat el.

Cum vede Ciucu dinamica unei dezbateri fără toți candidații principali

Ciucu admite că o discuție limitată doar la zona de centru-dreapta „ar duce la canibalizare electorală”, deoarece participanții ar concura pentru același segment de electorat.

„Deci a rămas opțiunea ca să facem o dezbatere pe același electorat, cel, să zic așa, de centru-dreapta. Adică o dezbatere în care noi să ne canibalizăm cumva.

Pentru că dintr-o astfel de dezbatere e puțin probabil ca cineva să iasă bine, pentru că se spun cuvinte grele în astfel de dezbateri.

Și atunci a rămas să iau o decizie pe care o voi anunța în curând. În ceea ce privește această dezbatere, evident este necesară, per ansamblu, nu doar pe partea de centru-dreapta, sau, să zicem, și centru, dacă punem și SENS aici, care este de centru-stânga, mi se pare că, cumva, mergem pe același tip de electorat.

Și atunci, în acest context, o să iau o decizie, pentru că este important în economia campaniei, dat fiind că doi actori principali refuză, Daniel Băluță și Anca Alexandrescu. Și, în acest context, mă gândesc că ar fi bine să stabilim care ar fi condițiile acestei dezbateri.

Pentru că are nevoie de niște condiții de existență.”, a mai adăugat edilul.

Ce spune Ciprian Ciucu despre o dezbatere cu Cătălin Drulă

În plus, liberalul menționează că anumite tensiuni apărute în campanie complică organizarea unei întâlniri civilizate.

El afirmă că a fost jignit de Cătălin Drulă, situație care îl face rezervat în privința unei confruntări directe:

“De exemplu, îmi vine greu să mă duc într-o dezbatere cu domnul Drulă, nu pentru că n-am putea să dezbatem corect, dar domnul Drulă deja m-a jignit în această campanie electorală.

M-a jignit, mi-a pus o poreclă, mi-a zis ceva de genul că sunt porc sau ceva de genul acesta.

Putem avea niște dezbateri, dar nu în asemenea condiții, pentru că nu-l mai recunosc pe Cătălin Drulă. Eu îl știam altfel pe el, un tip bine-crescut cu care se poate dialoga pe argumente și care nu ajunge la astfel de invective, din punctul meu de vedere.

Și, nu știu, mi se pare că nu mai e Cătălin Drulă. Parcă sunt consultanții PSD, care i-au ajuns în echipă. Am citit într-o știre, într-un ziar, că fostul consultant al domnului Ciolacu este în echipa domnului Drulă. Acum nu știu mai multe detalii, dar vă spun ce am citit și eu.”, a mai menționat Ciprian Ciucu.

Totuși, Ciucu nu închide definitiv discuția:

„Deci, în acest context, dacă Cătălin Drulă, Ana Ciceală, o doamnă pe care o respect, inclusiv domnul Vlad Gheorghe, un om pe care îl respect, își poate cere scuze sincer, nu așa la mișto, pot considera o dezbatere.

Altfel, să mă duc într-o arenă în care să continue acest mod de dialog, din punctul meu de vedere, nu mi se pare că ar fi un dialog suficient de constructiv și nu ar avea loc o astfel de dezbatere.”, a încheiat Ciucu.

