Ciucu dezminte zvonurile despre o retragere din cursa pentru Primăria Generală. Candidatul PNL anunță dezvăluiri

Adrian Teampău
01 nov. 2025, 18:52
Ciucu dezminte zvonurile despre o retragere din cursa pentru Primăria Generală. Candidatul PNL anunță dezvăluiri
Sursa foto: Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Ciprian Ciucă dezminte zvonurile despre retragere
  2. Scenariul prezentat de candidatul PNL
  3. Cum vede Ciprian Ciucu campania electorală

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, dezminte speculațiile referitoare la o eventuală retragere a candidaturii sale. El susține că nu a negociat cu Cătălin Drulă pe acest subiect.

Ciprian Ciucă dezminte zvonurile despre retragere

Candidatul PNL susține că speculațiile cu privire la retragerea sa în favoarea lui Cătălin Drulă nu sunt reale. El a ținut să clarifie acest subiect într-o postare pe pagina de Facebook. Ciprian Ciucu a subliniat că nu a negociat nimic, pe acest subiect cu contracandidatul său din USR. Asemenea speculații au apărut, de altfel, cu mult înainte de anunțarea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei.

„Dezmint. În loc să stau să-mi văd de campania mea și de programul pentru dumneavoastră, de organizare și de cele normale astăzi, sunt nevoit să ies să contracarez știrile pe surse, cea mai perversă formă de manipulare de astăzi. Nu, nu mă retrag! Bun!”, a transmis Ciucu.

El a spus că va expune strategia celor care au lansat asemenea zvonuri. Ciucu a refuzat să dea nume de persoane sau structuri responsabile pentru lansarea acestor specualții. El a lăsat aceste dezvăluiri pentru un moment viitor. A ținut să sublinieze că nu este vorba despre USR.

„Dacă așa se joacă, voi expune strategia lor. Încă de pe acum. Nu sunt genul de om care doar stă să încaseze. Odată cu răspunsul, meu, îi și expun. Nu îi numesc în acestă etapă, dar vă veți da seama. Acum pot spune cine nu sunt ei, dar voi spune, la timpul potrivit și cine sunt ei. Ei NU sunt USR, deci nu din acest laborator vin știrile false cum că m-aș retrage”, a mai spus candidatul PNL.

Scenariul prezentat de candidatul PNL

Ciprian Ciucu a dat detalii despre strategia, așa cum o numește, prin care se dorește scoaterea sa din cursa pentru Primăria Generală. El a afirmat că scopul urmărit este de a-l arunca pe locul al treilea, în percepția alegătorilor. Aceasta pentru ca, mai apoi, să-l preseze să se retragă în favoarea lui Drulă.

„Strategia lor este să mă arunce pe locul 3 în percepția electoratului, apoi să mă preseze să mă retrag în favoarea lui Cătălin. Din motive evidente, să le fie mai ușor”, a mai spus Ciprian Ciucu.

În acest scenariu, el vede și decizia de blocare a accesului la platforma de pariuri online Polymarket. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a decis, pe 29 octombrie, includerea platformei Polymarket pe lista neagră a operatorilor care desfășoară jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României.

„Polymarket le stătea în gât (o măsurătoare obiectivă, greu de manipulat), așa că nu au putut veni rapid cu sondajele care să-l ducă pe Cătălin pe primul loc și pe mine pe locul 3 sau poate 4. De aceea au luat decizia de a-l închide în țara noastră. Dar cum încă este accesibil prin VPN, au nevoie să manipuleze cotele acolo, așa că au inventat știrea cum că Ciucu a negociat cu Drulă și că se va retrage”, a mai spus Ciucu.

Cum vede Ciprian Ciucu campania electorală

În finalul postării sale, Ciprian Ciucu a explicat cum și-ar dori să arate campania electorală pentru București. El și-a exprimat speranța că bătălia pentru Capitală va depăși „faza de haiducie”.

„Mi-ar plăcea să ținem campania acesta pe o linie decentă, să avem o competiție pe viziuni, soluții realiste și dezbateri între candidați. Sper să depășim faza de haiducie”, a conchis Ciucu.

