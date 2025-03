Ciucu, noi explicații după ce „s-a inflamat toată lumea”. Ce a spus despre negocierile din coaliție privind candidatura lui Crin Antonescu la prezidențiale

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6, vine cu noi explicații după ce „s-a inflamat toată lumea” la declarațiile sale recente privind candidatura lui Crin Antonescu l-a prezidențiale.

Amintim că Ciucu a spus că Marcel Ciolacu, liderul PSD, a respins candidatura lui Ilie Bolojan, atunci lider PNL, la prezidențiale din partea coaliției de guvernare. Ciolacu a spus că nu-i adevărat: „Nu m-am opus niciodată să fie Bolojan candidat. Bolojan nu și-a exprimat niciodată intenția de a schimba protocolul”. Iar Crin Antonescu a reacționat și el, afirmând că „Eu cred că domnul Ciucu minte. Nu a cerut domnul Bolojan să candideze, nu a respins domnul Ciolacu chestiunea asta, nici nu era în măsură s-o facă”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ciucu, precizări despre cum a ajuns Antonescu să fie candidatul coaliției la prezidențiale

„O exagerare dintr-un nimic, despre asta e vorba. Am avut o postare din care dl Crin Antonescu ieșea foarte bine și am răspuns la un comentariu – mai răspund uneori când comentează oamenii pe Facebook – și am zis ce se știa, dar nu m-am referit la ultima parte sau momentul de dinaintea depunerii candidaturilor. Ce nu e clar?

Dl Ciolacu și PSD s-au opus ca Ilie Bolojan să fie candidat la Președinție și noi ne-am opus ca dl Ciolacu să fie candidat la președinție. A fost un acord care a fost semnat și despre asta a fost vorba! Și de aici s-a inflamat toată lumea. Poate nu am fost și eu foarte clar în exprimare…

N-am vrut să ia amploare acest lucru… Acum am venit să clarific puțin lucrurile, că nu e corect modul în care s-a pus problema. Nu m-am referit la cel moment, ci la ce se știa: că noi n-am fost de acord cu dl Ciolacu, dl CIolacu n-a fost de acord ca președintele partidului, dl Bolojan atunci, să fie candidatul. S-a semnat și un protocol. Care a fost problema?”, a declarat Ciprian Ciucu.

