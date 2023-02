Claudiu Năsui, după ce a fost audiat în dosarul măștilor neconforme: Gabriel Țuțu avea unul dintre cele mai beton contracte, dar asta nu înseamnă că nu putea fi dat afară de la Romarm (VIDEO)

Statul român nu trebuia să înceapă să facă el însuși măști, ci trebuia să creeze un cadru, eventual, ca să importăm mai repede sau să încurajăm producția, a declarat deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al economiei, luni, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, după ce a fost .

Deputatul a amintit că el pentru a-l înlătura pe Gabriel Țuțu de la șefia Romarm.

„Nu e vorba de neputință (de a-l schimba pe Gabriel Țuțu de la șefia Romarm, n.r.), este vorba de niște proceduri legale pe care dacă nu le îndeplinești expui statul român la plata unor sume compensatorii pentru un contract care există deocamdată (…). Eu am început procedura pentru a-l da afară. Din păcate, acea procedură a fost oprită”, a declarat Claudiu Năsui.

Întrebat de ce nu a fost dat afară Gabriel Țuțu, parlamentarul USR a adăugat: „Pentru că domnul Țuțu avea unul dintre cele mai beton făcute contracte, tocmai ca să nu poată fi dat afară ușor. Asta nu înseamnă că nu putea fi dat afară. Eu am început procedura pentru a face lucrul acesta. Problema e că procedura aceea era mai anevoioasă”.

Referitor la faptul că a fost audiat ca martor în dosar, Claudiu Năsui a spus: „Nu am dreptul să spun anumite lucruri care privesc ancheta penală. În schimb, ce pot să vă confirm este că toate neregulile pe care le-am găsit le-am semnalat și public și am făcut și plângeri la organele abilitate, DNA sau alte parchete, în funcție de ce gen de nereguli am descoperit. Mă bucur să văd că unele lucruri merg înainte, adică unele se mai soluționează sau măcar vedem niște rotițe că funcționează”.

„Problema e exact așa cum a apărut și în spațiul public, adică uitați-vă la anchetele care s-au făcut și documentele care s-au dat, și comunicatul de presă, așa cum s-a dat, adică faptul că a funcționat o zi un echipament nu înseamnă că el a funcționat. Poți să zici că cumperi Ferrari, și să cumperi un trabant, și să zici, uitați, totuși, a mers de la A la B”, a adăugat fostul ministru al economiei.

„Cert este că problema, dacă mă întrebați pe mine, este una de fond. Acea fabrică de măști, de fapt, nu trebuia să existe. Statul român nu trebuia să înceapă el să facă măști, nu asta este problema. Trebuia să creeze un cadru, eventual, ca să importăm mai repede măști sau să încurajăm producția de măști, dar nu să înceapă statul el însuși să facă măști”, a mai spus el.