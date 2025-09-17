Cheltuielile guvernului Bolojan, în luna august, sunt mai mari decât cele înregistrate, în luna similară de cabinetul condus de Marcel Ciolacu. Afirmația îi aparține deputatului USR Claudiu Năsui.

Claudiu Năsui denunță propaganda oficială

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, critică politica fiscal-bugetară implementată de condus de . Potrivit spuselor sale, măsurile de austeritate impuse cetățenilor și firmelor private nu au fost completate și cu eficientizarea .

În pachetele de austeritate adoptate sau care urmează să fie adoptate, guvernul nu propune și măsuri de de reducere sau de eficientizare a cheltuielilor publice. Ilie Bolojan a impus impozite și taxe mai mari pentru români, tăierii de pensii, salarii, burse pentru elevi și studenți, concedieri colective, dar nu și reglementări care să ducă la reducerea risipei.

În acest context, datele financiare pentru luna august arată că realitatea este cu totul diferită de cea pe care ne-o zugrăvesc reprezentanții coaliției de guvernare în declarațiile oficiale propagandistice.

„În luna august, prima lună cu taxele crescute ale guvernului Bolojan, cheltuielile statului cresc mai mult decât veniturile cu tot cu creșterile de taxe. Cheltuielile totale în luna august au fost de 59 miliarde de lei (față de 54 mld. anul trecut). Veniturile totale în luna august au fost de 49 miliarde de lei (față de 44 mld. anul trecut)”, a aratăt Claudiu Năsui.

Cheltuielile guvernului au crescut în august

Deputatul USR, unul dintre puținii parlamentarii ai actualului arc guvernamental care contrazice politica guvernului condus de Ilie Bolojan, a atras atenția că din analiza veniturilor și cheltuielilor curente, situația arată foarte rău. Potrivit spuselor sale, statul a colectat cu 3,5 miliarde de lei mai mult decât în aceeași lună a anului trecut, dar a cheltuit cu 6 miliarde de lei în plus. „Cheltuielile statului deci nu doar că nu scad, ci cresc în continuare. Dacă lăsăm cifrele totale la o parte și ne uităm numai pe venituri/cheltuieli curente (deci fără elemente excepționale), realitatea e și mai sumbră. Guvernul a luat într-adevăr bani mai mulți prin creșterile de taxe. Cu 3.5 mld. lei mai mult decât anul trecut. Dar pe partea de cheltuieli, a cheltuit cu… 6 mld. lei mai mult decât anul trecut. În traducere: cheltuielile au crescut cu aproape dublu decât au crescut încasările din creșterile de taxe”, a transmis Claudiu Năsui într-o postare pe Facebook. În acest context, deputatul arată că singurul domeniu unde au fost reduse cheltuielile este educația. În sistemul educațional, au fost tăiate bursele pentru elevi și pentru studenți. De asemenea, au fost luate măsuri pentru restrângerea activității unor școli și au fost desființate mai multe posturi. Doar că, reducerile la nivelul sistemului de educație nu rezolvă problema deficitului, avertizează el. „Dacă facem o analiză pe domenii, vedem că mici scăderi de cheltuieli au avut într-adevăr loc. Mai știți conferințele de presă din luna august cu declarații pompoase despre diverse tăieri? Acele tăieri au fost infime la scara deficitului bugetar. Singurul loc unde guvernul Bolojan a făcut tăieri semnificative este la educație”, a subliniat Claudiu Năsui.

Populația și mediul de afaceri suportă costurile crizei

În opinia fostului ministru, creșterea taxelor și impozitelor, concomitent cu reducerea puterii de cumpărare, nu va duce la o reducere a deficitului și nici la o relansare economică. El susține că antreprenorii și românii de rând au fost mințiți, pentru a suporta greul crizei fiscal bugetare. Pe de altă parte, în ciuda acestor măsuri, guvernul Bolojan nu a luat măsuri de eficietizare a cheltuielilor bugetare.

„Antreprenorii și mediul privat au fost mințiți și duc tot greul. Și tot degeaba, pentru că cheltuielile cresc mai mult decât creșterile de taxe”, a conchis fostul ministru al Economiei În opinia lui Claudiu Năsui, situația actuală nu poate duce nici la reducerea deficitului, nici la o relansare economică.