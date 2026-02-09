Claudiu Năsui îl contrazice pe Ilie Bolojan care susține că România ar putea adera la moneda unică europeană începând cu anul 2028. Deputatul USR susține că nu există nici o șansă ca actuala guvernare să îndeplinească criteriile de convergență de la Maastricht.
România, o adevărată oază de stabilitate, în guvernările PNL-PSD, începând din 2021, s-a prăbușit din punct de vedere fiscal-bugetar și economic. Aceasta, în vreme ce Bulgaria, total instabilă din punct de vedere politic a reușit să îndeplinească criteriile de convergență și să adere la moneda euro. Ceea ce vine cu mai multe beneficii pentru cetățeni și mediul de afaceri și cu mai multă rigurozitate la nivel fiscal bugetară.
În acest context, comparațiile sunt greu de evitat, drept care Ilie Bolojan a declarat că România ar putea urma Bulgariei undeva din 2028. El a spus că obiectivul este aderarea la euro. Premierul a făcut aceste declarații mai ales că președintele Nicușor Dan a declarat că actualul guvern nu are nici un program de țară, nici un obiectiv.
În acest context, fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, l-a contrazis pe Bolojan aducându-l cu picioarele pe pământ. Șansele ca România să adere la moneda euro sunt nule din cauza politicilor de austeritate. El a amintit de singurul moment în care România a îndeplinit patru dintre cele cinci crtierii de convergență de la Maastricht.
Se întâmpla în timpul guvernării Cioloș, când Finanțele nu erau conduse de un diletant precum Alexandru Nazare, ci de un specialist, Anca Dragu, Între timp, finanțele României s-au prăbușit sub „conducerea înțeleaptă” a specialiștilor din PSD și PNL, iar Anca Dragu pregătește aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și la moneda euro, din fotoliul de guvernator al Băncii Centrale de la Chișinău.
Fostul ministru al Economiei nu-i dă credit lui Ilie Bolojan și echipei sale, când spune că după 2028 ne putem gândi la euro. Dimpotrivă, arată Claudiu Năsui, România este foarte departe de moneda unică europeană.
El a trecut în revistă criteriile pe care ar trebui să le atingă economia României pentru a putea solicita aderarea la moneda unică europeană.
„Să le luăm pe rând:
Criteriul 1: Să nu avem inflația prea mare.
Nu-l îndeplinim. România e campioană europeană la inflație (adică creșterea prețurilor). Ar fi trebuit să avem inflație sub 2.2%. Avem 8.6%. Adică de aproape patru ori mai mult de cât ar trebui. Creșterile de TVA și accize ale guvernului Bolojan au crescut și mai mult inflația. Mai grav, nici guvernul, nici BNR nu încearcă să îndeplinească acest criteriu. Ținta de inflație a guvernului pentru anul viitor e 4% (aproape dublu de cât ar trebui). Și ținta BNR a inflației e 2.5% (tot peste cât ar trebui). Deci zero șanse să îndeplinim acest criteriu.
Criteriul 2: Să nu avem deficit prea mare.
Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, dar și aici România e campioană europeană. Concret, ar trebui deficitul să fie sub 3%. Or România n-a mai avut deficit sub 3% de aproape un deceniu (de 8 ani). Anul trecut a fost peste triplu de cât ar fi trebuit să fie. Iar ținta guvernului pentru anul 2026 este dublă de cât ar trebui să fie ca să îndeplinim criteriul. Deci iar zero șanse să-l îndeplinim.
Criteriul 3: Să nu varieze cursul leu/euro prea mult.
În teorie ar trebui să îndeplinim criteriul acesta, dar nu-l îndeplinim pentru că ar trebui ca România să stea minim doi ani în ceea ce se numește ERM 2. Un fel de antecameră înainte să intri în zona euro pentru a vedea dacă chiar menții stabilitatea cursului. România nu e încă în ERM 2. Din momentul în care intră, vor mai trebui să treacă doi ani. Deci criteriul nu e îndeplinit.
Criteriul 4: Dobânda pe termen lung la care se împrumută statul să nu fie prea mare.
Din nou România e campioană europeană, cu puțin deasupra Ungariei. Dobânzile statului pe termen lung ar trebui să fie sub 5.3%. În cazul nostru sunt la 6.9% (conform Eurostat). Deci nici criteriul acesta nu e îndeplinit.
Criteriul 5: Să nu fie statul prea îndatorat.
Concret, ar trebui să fim sub 60% datorie din PIB. Vestea bună este că încă îndeplinim acest criteriu. Vestea proastă este că îl îndeplinim la limită: 58.9%. Și după următorul buget pe deficit vom depăși cu siguranță 60%. Deci în curând nu-l vom mai îndeplini”.
Claudiu Năsui arată că România nu a avut excedent bugetar niciodată de la Revoluție până în prezent și nici nu îndeplinește criteriile de convergență. Drept urmare, șansele să adere la moneda unică, așa cum a făcut Bulgaria instabilă politic, nu se prea întrevăd.
„Mai grav, după anul acesta, va trebui să avem fie o creștere spectaculoasă a PIB-ului (zero șanse din cauza creșterilor de taxe), fie câteva bugete pe excedent (adică ce a făcut Javier Milei și mai fac deseori și statele europene). Cuvântul «excedent» pare că nu există în vocabularul clasei politice, România neavând excedent bugetar niciodată de la revoluție și până acum. Deci zero șanse”, a arătat fostul ministru.
În acest condiții, apreciază Năsui, șansele ca România să adere la moneda unică sunt foarte mici în prezent. Iar după anul 2026, țara noastră se va îndepărta și mai mult de acest obiectiv.
„Deci cât de departe suntem de zona Euro? Foarte departe. Și după anul acesta ne vom îndepărta și mai tare”, concluzionează Claudiu Năsui.