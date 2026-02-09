Claudiu Năsui îl contrazice pe Ilie Bolojan care susține că România ar putea adera la începând cu anul 2028. Deputatul USR susține că nu există nici o șansă ca actuala guvernare să îndeplinească criteriile de convergență de la Maastricht.

Claudiu Năsui îl contrazice pe Bolojan

România, o adevărată oază de stabilitate, în D, începând din 2021, s-a prăbușit din punct de vedere fiscal-bugetar și economic. Aceasta, în vreme ce Bulgaria, total instabilă din punct de vedere politic a reușit să îndeplinească criteriile de convergență și să adere la moneda euro. Ceea ce vine cu mai multe beneficii pentru cetățeni și mediul de afaceri și cu mai multă rigurozitate la nivel fiscal bugetară.

În acest context, comparațiile sunt greu de evitat, drept care a declarat că România ar putea urma Bulgariei undeva din 2028. El a spus că obiectivul este aderarea la euro. Premierul a făcut aceste declarații mai ales că președintele Nicușor Dan a declarat că actualul guvern nu are nici un program de țară, nici un obiectiv.

În acest context, fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, l-a contrazis pe Bolojan aducându-l cu picioarele pe pământ. Șansele ca România să adere la moneda euro sunt nule din cauza politicilor de austeritate. El a amintit de singurul moment în care România a îndeplinit patru dintre cele cinci crtierii de convergență de la Maastricht.

Se întâmpla în timpul guvernării Cioloș, când Finanțele nu erau conduse de un diletant precum Alexandru Nazare, ci de un specialist, Anca Dragu, Între timp, finanțele României s-au prăbușit sub „conducerea înțeleaptă” a specialiștilor din PSD și PNL, iar Anca Dragu pregătește aderarea Republicii Moldova la și la moneda euro, din fotoliul de guvernator al Băncii Centrale de la Chișinău.

Criteriile de convergență pe care trebuie să le îndeplinească România

Fostul ministru al Economiei nu-i dă credit lui Ilie Bolojan și echipei sale, când spune că după 2028 ne putem gândi la euro. Dimpotrivă, arată Claudiu Năsui, România este foarte departe de moneda unică europeană.

„Suntem mai departe de zona Euro ca niciodată. Premierul Bolojan a declarat că obiectivul de țară ar trebui să fie să intrăm în zona Euro. Un obiectiv foarte bun. Dar cât de departe suntem? În 2016 România îndeplinea 4 din cele 5 criterii de aderare în zona Euro (singurul pe care nu-l îndeplinea era ușor de îndeplinit). Acum nu mai îndeplinește decât unul și în curând nu-l va mai îndeplini nici pe el”, a transmis deputatul USR.

El a trecut în revistă criteriile pe care ar trebui să le atingă economia României pentru a putea solicita aderarea la moneda unică europeană.