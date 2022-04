Coaliția a adoptat mai multe măsuri din pachetul „Sprijin pentru România”. Marcel Ciolacu: Motoarele economiei, investițiile în infrastructura mare. Prioritatea numărul 1, agricultura (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat că majoritatea parlamentară și Guvernul au adoptat mai multe măsuri din pachetul „Sprijin pentru România”, de liderii coaliției de guvernare.

Marcel Ciolacu (PSD): „Prioritatea numărul 1 este agricultura”

„În mai puțin de 48 de ore de când împreună cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă și cu președintele Kelemen Hunor am prezentat planul de măsuri «Sprijin pentru România», deja astăzi în Parlamentul României am adoptat două măsuri, cu dublarea normei de hrană și am venit și cu 3.000 de lei salariul minim în agricultură și în industria alimentară. La Guvernul României s-a adoptat și acolo prima măsură, mai exact la Ministerul de Finanțe, cu schema de ajutor pentru investiții mai mari de un milion de euro, plafonul fiind până la un miliard de lei, să se poată accesa”, a declarat președintele PSD.

Referitor la angajamentul prevăzut de PNRR cu privire la eliminarea facilităților fiscale, Marcel Ciolacu a explicat: „Nu riscăm absolut nimic, fiindcă termenul de jalon este în anul 2023 și nu este nicio problemă. Sunt ferm convins că până în anul 2023 vor ajunge normal salariile până la 3.000 de lei atât în agricultură, cât și în construcții, dar trebuie să ne adăptăm, în primul rând, de aceea am vorbit tot timpul de optimizarea PNRR, nu de o excludere a unor reforme. Adaptăm la ceea ce se întâmplă în timp real în societatea românească și nu numai”.

„Motoarele economiei în acest moment sunt investițiile în infrastructura mare și investițiile atât pe fonduri europene, cât și pe fonduri din bugetul de stat. Prioritatea numărul 1 este agricultura. Este normal să venim cu aceste măsuri în acest moment”, a subliniat liderul social-democraților.