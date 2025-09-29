B1 Inregistrari!
Coaliția de guvernare negociază împărțirea banilor din buget. Liderii partidelor au ajuns la un acord. Rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi. UPDATE

Adrian Teampău
29 sept. 2025, 12:07
Coaliția de guvernare negociază împărțirea banilor din buget. Liderii partidelor au ajuns la un acord. Rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi. UPDATE
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Coaliția de guvernare discută rectificarea bugetară
  2. Rectificarea bugetară va dezamăgi pe mulți
  3. Ministrul Finanțelor, mesaj pentru coaliția de guvernare

UPDATE: Politicienii reprezentanți ai partidelor din coaliția de guvernare au ajuns la un acord cu privire la rectificarea bugetară. proiectul de act normativ care stabilește cum vor fi împărțiți banii publici va fi postat în transparență decizională luni, 29 septembrie. Actul normativ ar putea fi adoptat într-o viitoare ședință de guvern, miercuri sau joi.

„Sedinta coalitiei pe tema rectificarii s-a incheiat, proiectul va fi publicat azi si, in functie de avizare, va fi adoptat de guvern miercuri sau joi”, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Știrea inițială: 

Coaliția de guvernare s-a reunit la Palatul Victoria, într-o nouă şedinţă, pentru a continua discuţiile despre rectificarea bugetară care urmează să fie adoptată în perioada următoare.

Coaliția de guvernare discută rectificarea bugetară

La ședința liderilor de partide sunt prezenţi, între alţii, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, Cseke Atilla (UDMR), Ionuţ Moşteanu (USR) și Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităţilor naţionale din Parlament.

Înaintea ședinței de luni, președintele Nicușor Dan spunea, întrebat despre situaţia din coaliţie, că există stabilitate. Șeful statului a declarat că cea mai bună dovadă este că măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan au fost adoptate prin consens de coaliția de guvernare. Președintele a mai arătat că discuția pe rectificarea bugetară este cea mai importantă, în această săptămână.

„Discuţia cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuţia pe rectificare, pentru că noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, şi sunt mulţi, că suntem serioşi. Şi rectificarea care va fi agreată săptămâna asta şi proiectul legii de buget pe 2026, care va fi făcut în cursul lunii noiembrie, sunt argumente pentru toţi oamenii care se uită la noi că suntem pe direcţia de stabilitate”, a afirmat Nicuşor Dan.

Dacă discuțiile din coaliția de guvernare merg bine, proiectul de rectificare bugetară ar putea fi aprobat marţi, într-o şedinţă extraordinară de guvern.

Rectificarea bugetară va dezamăgi pe mulți

Guvernul se pregătește să adopte o proiectul de rectificare bugetară, în funcție de rezultatul discuțiilor din coaliția de guvernare. Este de așteptat ca doar un sfert din solicitările primite din partea instituțiilor să poată fi acoperite de la buget.

Liderii partidelor au discutat joi, înaintea ședinței de Guvern, despre ministerele care vor primi sau care vor pierde bani. Potrivit actualei forme a proiectului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va pierde 3 miliarde de lei, conform unor surse citate de HotNews.

Vor fi direcționați bani la Ministerul Muncii ( aproximativ 2,5 miliarde lei), la Ministerul Transporturilor (circa 2,1 miliarde), al Sănătății (circa 250 de milioane), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (aproximativ 3,5 miliarde).

O altă rectificare ar putea avea loc în luna noiembrie, așa cum au stabilit politicienii din coaliția de guvernare.

Ministrul Finanțelor, mesaj pentru coaliția de guvernare

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a făcut o serie de precizări referitoare la rectificarea bugetară, precizând că ministerele nu vor primi 80 de miliarde de lei, cât au cerut. El a precizat că se va face în așa fel încât aceste instituții să aibă resursele financiare de care au nevoie.

„După aceste trei validări ale agenţiilor de rating şi înaintea Consiliului Ministrilor de Finanţe din octombrie, când România este evaluată, trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară. Am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României. Vorbim de pensii, vorbim de salarii, vorbim de cheltuielile pentru sănătate, vorbim de investiţii”, a spus Alexandru Nazare, într-un clip pe Facebook.

El a precizat că Guvernul intenționează să aloce 150 de miliarde de lei pentru diferite investiții.

„Realiniem practic resursele pe care le avem în momentul de faţă cu un spaţiu fiscal răstrâns la nevoile ţării. Şi pentru acest lucru am discutat cu fiecare ordonator în parte şi în continuare discutăm, astfel încât să asigurăm resurse pentru aceşti ordonatori. Bineînţeles că nu putem asigura 80 de miliarde de lei cât au cerut ordonatorii, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie”, a declarat ministrul Finanțelor.

