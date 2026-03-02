Coaliția de guvernare tot nu s-a înțeles pe buget. Încă o ședință se va face miercuri. Ce vrea PSD ca să voteze bugetul pe 2026

Partidele din coaliția de guvernare nu s-au înțeles nici în ședința de astăzi pe buget. Apar noi condiții puse de , iar certurile pe împărțirea banilor sunt la ordinea zilei. O nouă ședință va avea loc miercuri.

De ce nu se înțeleg partidele din coaliția de guvernare pe buget

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit pentru o nouă discuție pe tema Legii bugetului de stat, o lege care este deja mult întârziată. Nici la această primă ședință nu s-a ajuns la niciun rezultat și urmează ca discuțiile să fie reluate miercuri, în cursul dimineții.

”Coaliția de guvernare s-a întrunit astăzi într-o ședință de lucru dedicată analizării principalelor componente ale bugetului de stat pentru anul 2026. Discuțiile au vizat structura bugetului, prioritățile de finanțare și cadrul general necesar pentru asigurarea stabilității economice și funcționării eficiente a instituțiilor statului.

În cadrul întâlnirii, partidele și reprezentanții minorităților naționale din Coaliție au prezentat observații și propuneri privind alocările bugetare pentru domeniile esențiale, cu obiectivul comun de a construi un buget sustenabil, realist și orientat către nevoile majore ale cetățenilor și ale economiei. Coaliția a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată la nivelul coaliției.”, arată un comunicat dat după ședința în care coaliția de guvernare a discutat pe buget.

Ce vrea PSD de la partenerii din coaliție

Potrivit unor surse guvernamentale, liderii coaliției nu reușesc să cadă de acord pe împărțirea banilor din programele Saligny și CNI, discuțiile fiind blocate de diferențe legate de sume și priorități. Tensiuni apar și în jurul pachetului de solidaritate, unde partenerii de guvernare au poziții diferite în privința măsurilor și a impactului asupra bugetului.

Social-democrații au transmis un mesaj clar înainte de ședință. s-a reunit pentru a decide direcția partidului în coaliția de guvernare, iar concluzia de etapă este clară: consultarea internă continuă și capătă o formă mai largă.

Potrivit surselor din partid, votul pentru extinderea mandatului de consultare a fost unanim. Liderii PSD vor să afle poziția filialelor și a aleșilor locali înainte de o decizie politică majoră: rămân sau nu la guvernare și, mai ales, în ce condiții.